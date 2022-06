Beyoncé anunță un nou album, Renaissance

Noul album care e o continuare a albumului Lemonade din 2016 va fi lansat pe 29 iulie.

Ultimul ei album, Lemonade a fost despre infidelitatea soțului său – Jay Z

Platformele de streaming, inclusiv Spotify, Apple Music și Tidal au oferit fanilor posibilitatea de a pre-salva lansarea. Lista Apple Music sugerează că proiectul va fi format din 16 piese.

Renaissance este un album solo, al șaptelea album al artistei, precum și continuarea albumului Lemonade din 2016.

Lemonade a fost un album care a transmis emoțiile vedetei după – într-un context generațional și rasial. În principal un album R&B și art pop, Lemonade cuprinde o varietate de genuri, inclusiv reggae, blues, rock, hip hop, soul, funk, Americana, country, gospel, electronic și trap. Alături de ea au participat și James Blake, Kendrick Lamar, The Weeknd și Jack White.

De atunci, ea a lansat, de asemenea, un album comun cu Jay-Z, Everything Is Love, în 2018, și The Lion King: The Gift, coloana sonoră pentru animația Disney a filmului The Lion King, în 2019. Ea a mai lansat și un single, Be Alive, pentru coloana sonoră a filmului King Richard în noiembrie 2021.

Anul trecut, ea a declarat pentru Harper’s Bazaar că a început să lucreze la noul album. „Cu toată izolarea din ultimul an, cred că suntem cu toții pregătiți să evadăm, să călătorim, să iubim și să râdem din nou”, a spus ea. „Simt că se va produce o renaștere, iar eu vreau să fac alimentez această evadare. Lucrez în studio de un an și jumătate.”