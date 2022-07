Bogdan Aurescu, despre intrarea în Visa Waiver: Numărul de solicitanți a scăzut foarte mult în pandemie, dar numărul respinșilor a rămas cam același. Lucrăm cu SUA la o campanie de informare (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre intrarea României în programul Visa Waiver și spune că se vor face în continuare toate demersurile pentru ca obiectivul să se concretizeze. „Trebuie să tratăm lucrurile în evoluția lor”, a declarat oficialul, miercuri, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

„Eu personal m-am ferit să dau termene, pentru că, din experiența mea diplomatică de-a lungul timpului, am văzut momente în care s-au dat diverse termene, cum a fost în 2011 primirea în spațiul Schengen, alt obiectiv pentru care lucrăm în continuare, sau în 1997, dacă vorbim despre Parteneriatul Strategic care s-a lansat în 1997, tot în 1997 a existat o foarte mare speranță publică cu privire la aderarea la NATO, de fapt adresarea invitației de a începe procesul de a deveni membru NATO”, spune șeful diplomației române.

„Eu cred că aceste termene pot să fie niște repere orientative, dar atunci când vorbim despre un astfel de subiect, care este destul de complex și care nu ține în totalitate de ce putem noi să facem, trebuie să măsurăm efortul nostru și în funcție de evoluția unor evenimente cum este, de exemplu, pandemia”, a adăugat el.

Bogdan Aurescu a explicat că numărul solicitanților de viză a scăzut foarte mult în perioada pandemiei, însă numărul solicitanților respinși a rămas cam același.

„Am văzut – și spunea foarte bine domnul ambasador zilele trecute, când explica de ce a crescut rata asta de refuz – faptul că pe perioada pandemiei, pentru că măsurarea acestei rate de refuz de 17% se referă la o perioadă consistentă din perioada pandemiei, pe acea perioadă numărul de solicitanți de viză a scăzut foarte mult, dar numărul de solicitanți respinși a rămas același sau cam același, de la 2.200 la 2.400, deci diferența nu e foarte mare față de anul anterior, unde aveam în jur de 10% rată de refuz”, a mai spus ministrul.

„Eu sunt convins, așa cum spunea și domnul președinte Iohannis, că domnul ambasador este foarte dedicat acestui subiect, face o treabă foarte bun și sunt convins că și domnia sa, și echipa pe care o conduce la ambasada vor continua împreună cu noi, cu centrala Ministerului de Externe, să facem demersuri pentru a ajunge aici”, susține Bogdan Aurescu.

„Avem de-a face cu un eveniment pe care nu îl putem controla, cum este această situație de pandemie care a dus la mai puțini solicitanți de viză, și atunci trebuie să tratăm lucrurile în evoluția lor. Lucrăm împreună cu partea americană, așa cum am convenit anul trecut la vizita pe care am făcut-o în noiembrie și am discutat, și am ajuns la o concluzie comună și cu secretarul de stat Blinken, și cu secretarul pentru afaceri interne Mayorkas, să facem o campanie comună de informare publică prin care să explicăm mai bine care sunt parametrii în care o cerere de viză este acceptată sau, respectiv, respinsă”, a mai precizat Bogdan Aurescu.