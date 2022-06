Bogdan Aurescu, după ce Klaus Iohannis a fost premiat: România și românii primesc o binemeritată recunoaștere și apreciere (FOTO)

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a transmis că Premiul European Carol al IV-lea al Asociației Germanilor Sudeți, acordat președintelui Klaus Iohannis, reprezintă „o binemeritată recunoaștere și apreciere la nivel internațional” pentru România și români.

„România și românii primesc astfel o binemeritată recunoaștere și apreciere la nivel internațional pentru poziția lor pro-europeană constantă și pentru susținerea fermă a valorilor europene.

Sunt onorat să fiu prezent în delegația condusă de președintele Klaus Iohannis cu această ocazie foarte importantă”, a scris Bogdan Aurescu, pe Twitter.

Romania🇷🇴 & Romanians receive, in this way, well-deserved recognition&appreciation at int’l level for their constant pro-European🇪🇺 stance & firm support for European values. Honored to be present in the delegation led by President on this very important occasion.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu)