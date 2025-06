Bogdan Hossu critică dur Ordonanța austerității: „Mai mult pare o acțiune dictatorială neeficientă. Nu ajung la ținta pe care și-au propus-o”

Liderii sindicali sunt nemulțumiți de măsurile pe care Guvernul vrea să le adopte pentru reducerea deficitului bugetar. Bogdan Hossu, lider al CNS “Cartel Alfa” a declarat într-o intervenție pentru B1 TV, că nu este de acord ca angajații din sistemul public și pensionarii să fie cei care să fie vizați de reducerea cheltuielilor statului.

Bogdan Hossu a criticat dur Ordonanța care plafonează sporurile pentru condițiile vătămătoare ale funcționarilor, precizând că aceasta este o decizie “disctatorială”:

“Momentan, ceea ce ne dorim este o discuție cu premierul României și în același timp mi se pare complet anormal ca în conjunctura actuală să se lege de structurile societății civile cele mai puțin responsabile de situația în care ne aflăm, adică de lucrători sau de pensionari, într-o formă directă. Dacă ne uităm la vestita ordonanță cu reducerea sporurilor, plecând peste faptul că de fapt încalcă o decizie a CCR ceea ce este periculos din partea unor decidenți care ar trebui să fie garantul aplicării Constituției și prevederilor legale în funcție, în sensul în care Curtea Constituțională a spus clar că un act normativ nu poate fi schimbat decât printr-un alt act normativ cel puțin de același rang ca el, adică OUG nu poate modifica legi organize, trecând peste acest lucru constatăm că veniturile suplimentare la buget sunt de aproximativ 1,2 miliarde. Dacă am tăia indemnizațiile partidelor și indemnizațiile diferitelor structuri decidente de la parlamentari, guvernamentali, etc, am constata că reducerea ar fi de același nivel. Problema de fond este că ei nu ajung la ținta pe care și-au propus-o. Mai mult pare o acțiune dictatorială neeficientă, care nu va crea decât disensiuni sociale, în loc să creeze coeziune socială și o construcție la care toți cetățenii să tragă pentru că au înțeles mesajul”.

Bogdan Hossu a mai spus că liderii politici vor ca solidari să fie pensionarii și salariații:

“Problema de solidaritate este o chestiune relativă. Ce înțelegeți prin solidaritate? Pentru că la ora actuală solidar se pare că vor decidenții politici să fie luați bani de la amărâții de jos, pensionari sau salariați, ei păstrându-și drepturile respective. Din acest punct de vedere noi suntem solidari. Practic, când am plecat în cosntrucția sindicală ideea de bază era că trebuia să avem un anumit nivel de salariu care astăzi este cam de trei ori mai mic față de ceea ce era pronunțat acum 20 de ani”.

Liderul sindical a mai spus că Guvernul Bolojan a început cu stângul măsurile menite să rezolve problema deficitului:

“La ora actuală, actualul Guvern a început cu stângul, pentru că a spus că va face reduceri de personal, unificări de instituții, etc. Dar în același timp, actualul Guvern are cel mai mare număr de vicepremieri și nu e problema viceprim-ministrului. Problema e că fiecare viceprim-ministru are trei secretari de stat, o multitudine de consilieri, o întreagă curte, șoferi, secretare. Pe de o parte spui că vrei să strângi cureaua și pe de altă parte constați că se face o lărgire în anumite cazuri”.