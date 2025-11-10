Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR.

Premierul Ilie Bolojan a făcut, luni, un anunț important privind pregătirea unei noi cereri de plată pentru România, în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, din fondurile nerambursabile alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Într-o ședință de lucru cu reprezentanți ai mai multor ministere, s-a discutat pregătirea acestei cereri, care are ca termen final de depunere sfârșitul lunii curente.

Guvernul pregătește o nouă cerere de plată. Câte condiții trebuie îndeplinite

„ATRAGEM 2,5 MILIARDE DE EURO NERAMBURSABILI PENTRU ROMÂNIA

Am avut azi o ședință cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, obiectiv pentru care trebuie să avem îndeplinite 60 de condiții ( ). ”, a scris Bolojan pe pagina oficială de .

Ce proiecte vor fi finanțate prin aceste fonduri nerambursabile?

Ilie Bolojan a precizat că majoritatea obiectivelor asumate în pachetul actual sunt deja finalizate, iar restul vor fi închise în următoarele săptămâni, în special pe domeniile Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi și guvernanța companiilor de stat.

„Cele mai multe sunt deja îndeplinite. Sunt în faza finală de realizare restul jaloanelor la Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi, guvernanța companiilor de stat. În următoarele două săptămâni și aceste condiții vor fi definitivate în ședințele de guvern. Banii vor finanța lucrări de infrastructură mare, spitale, școli în curs de realibilitare”, a concluzionat premierul.

Pe lângă aceste obiective, Guvernul mizează pe faptul că noua cerere de plată va accelera implementarea unor proiecte întârziate, dar esențiale pentru modernizarea României. În ultimele luni, ministerele implicate au transmis ritmic actualizări privind stadiul jaloanelor, tocmai pentru a evita întârzierile care ar putea pune în pericol accesarea fondurilor. Potrivit premierului, presiunea este mare, însă, echipele tehnice lucrează într-un calendar strâns pentru a asigura continuitatea finanțărilor, mai ales în zonele unde investițiile sunt critice pentru comunități.