Acasa » Politică »

Bolojan accelerează reforma instituțiilor din subordine. Data-limită pentru planurile de eficientizare

B1.ro
13 aug. 2025, 14:45
Bolojan accelerează reforma instituțiilor din subordine. Data-limită pentru planurile de eficientizare
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o reformă amplă a instituțiilor subordonate, cu accent pe reducerea cheltuielilor de funcționare și creșterea eficienței. La o întâlnire organizată la Palatul Victoria cu reprezentanții a 36 de instituții, premierul a transmis un mesaj ferm: este nevoie de personal optim dimensionat, criterii clare de performanță și eliminarea risipei.

Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a spus Bolojan, cerând ca până la 22 august să fie depuse propunerile de reorganizare, iar până la finalul lunii august să fie gata pachetul legislativ aferent.

Premierul a criticat aplicarea unor sporuri salariale nejustificate în anumite structuri și a solicitat identificarea de soluții pentru corectarea acestor practici. În același timp, a încurajat adoptarea rapidă a digitalizării pentru a evita insularizarea serviciilor și creșterea inutilă a costurilor.

Măsurile anunțate, susține Bolojan, vor contribui nu doar la eficientizarea aparatului administrativ, ci și la îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, pe baza unei guvernări axate pe rigoare și rezultate.

