Bolojan anunță transparență totală în ceea ce privește companiile de stat: „Cu siguranță, în perioada următoare veți primi aceste date”. Ce informații va face publice

Premierul a anunțat, luni, în cadrul emisiunii News Pass, pe B1 TV, o serie de măsuri menite să aducă transparență și să reglementeze activitatea companiilor de stat, inclusiv , vizată recent de acuzații de management defectuos.

Bolojan a declarat că toate companiile publice, inclusiv RA-APPS, trebuie să-și facă transparente toate datele și indicatorii principali. A asigurat că toate companiile de stat „vor avea datele transparente publicate”.

El a menționat că, în trecut, ca secretar general al guvernului, a publicat deja lista spațiilor deținute de RA-APPS și chiriașii acestora. A reiterat că aceste date, fiind publice, vor fi furnizate curând.

Ilie Bolojan a criticat practica administrativă de a crea numeroase excepții la reguli, care au anulat efectiv legile și au transformat excepțiile în reguli, ducând la probleme actuale, în special în sectoare precum energia, unde „s-a sărit destul de mult peste cal”.

“Și RA-APPS, ca și toate companiile publice trebuie să-și facă transparente toate datele în așa fel încât să se vadă ceea ce face, care sunt indicatorii principali și nu există niciun motiv să nu se întâmple acest lucru și vă asigur că toate companiile de stat vor avea datele transparente, publicate și dacă atunci când am fost secretar general al Guvernului am publicat toată lista cu spațiile pe care le deține RA-APPS, pe care le administrează, pentru că ele sunt parte ale statului român, doar parte ale regiei și cu chiriașii acestora vor fi făcute publice.

Dar când ai o grămadă de probleme mari de care te ocupi, nu apuci să le faci pe toate într-o anumită ordine.

Cu siguranță, în perioada următoare veți primi aceste date, care sunt date publice. Nu există niciun fel de motive în afară de, nu știu, poate magistrați, care sunt acolo sau anumiți procurori care stau în anumite zone. Nu există niciun demnitar care să nu poată să își facă publică adresa. Nu văd o problemă pe tema asta”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă ar putea ca indemnizațiile din companiile de stat să fie plafonate toate la un anumit nivel, Bolojan a spus:

“Una din discuțiile pe care le-am avut în coaliție înainte de a închide programul de guvernare a fost și această măsură. Este o măsură convenită, o susține și Partidul Social Democrat. Deci una din măsurile care vor fi propuse în pachetul pentru companii va fi și o analiză și o limitare a indemnizațiilor, care pot fi luate în anumite sectoare. Am avut și niște excepții și acolo unde am avut excepții, nu știu, în zona de energie, acolo s-a sărit destul de mult peste cal. Dacă ar trebui să fac un comentariu, unul din lucrurile pe care le-am făcut prost în acești ani, din punct de vedere administrativ, a fost că întotdeauna regulile au fost ocolite printr-o grămadă de excepții. Și de câte ori am dat o lege care acoperea un anumit domeniu, care avea incidență pe acel domeniu, întotdeauna, în pasul 2, am găsit nenumărate excepții, care au făcut ca, practic, acea lege să fie parțial aplicabilă și efectele ei să fie practic anulate de excepții. Și la noi excepția nu a mai fost, să spunem, o excepție, ci de multe ori a devenit o regulă și asta este o mare problemă și acum ne luptăm, de fapt, cu excepțiile pe care le-am creat într-o grămadă de domenii”.