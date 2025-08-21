Premierul Ilie Bolojan (PNL) a negat că ar fi ignorat propunerile PSD în discuțiile pentru finalizarea pachetelor de , așa cum social-democrații. Totodată, acesta și-a explicat recenta amenințare cu demisia din fruntea Guvernului.

Ce a spus Bolojan despre propunerile de reformă ale PSD

„O parte din propunerile făcute de colegii de la PSD legate de impozitare se regăsesc în acest pachet. Cererea lor de a se găsi nişte formule pentru a se asigura plata investiţiilor, pentru a se găsi nişte formule de înţelegere cu autorităţile locale, pe anumite proiecte şi prevederi legislative o punem în practică, avem un dialog constant cu autorităţile locale şi cred că asta este soluţia pentru a merge mai departe”, a declarat premierul, pentru .

Ce a spus Bolojan despre demisie

Totodată, Ilie Bolojan a clarificat recenta sa declarație potrivit căreia dacă pachetul 2 de măsuri fiscale nu va fi implementat „credeți-mă că nu este niciun fel de bucurie, niciun fel de câștig, să fii premierul României într-o astfel de situație”.

„În momentul în care eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci decât să ocupi un post acolo unde nu poţi să faci ceea ce trebuie pentru ţara ta. (…)

Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe astfel de post în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie. A fost o discuţie în care problemele sunt dificile, e nevoie de coerenţă în actul de guvernare, e nevoie de consecvenţă în urma acestor măsuri, chiar dacă sunt nepopulare”, a explicat premierul Ilie Bolojan, pentru .