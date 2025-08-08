B1 Inregistrari!
Anunț bombă al liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir: Niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD! (VIDEO)

Anunț bombă al liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir: Niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD! (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 aug. 2025, 19:27
Anunț bombă al liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir: Niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD! (VIDEO)
Senatorul PSD Daniel Zamfir. Sursă foto: Captură Video - TVR / YouTube

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, îi acuză pe USR-iști, partenerii de guvernare, că au încălcat legea și au instigat la încălcarea legii, prin faptul că Dominic Fritz, președintele formațiunii, a anunțat că „USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. (…) Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”. Zamfir a vorbit și despre ședința PSD de luni.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce acuzații aduce Daniel Zamfir USR-iștilor
  • Ce ședință vor avea PSD-iștii luni, în contextul disputelor cu USR

Ce acuzații aduce Daniel Zamfir USR-iștilor

„Nu e vorba de a da un vot (la ședința de luni) în legătură cu a rămâne sau nu la guvernare. Nu vă ascund că foarte mulți colegi au fost indignați de poziția celor de la USR în legătură cu respectarea legii cu privire la funeraliile președintelui Iliescu, care erau funeralii de stat. Asta era decizia Guvernului. Faptul că niște membri ai Guvernului, cred, acționează împotriva unei decizii a Guvernului mi se pare un lucru de neacceptat. Nu i-a obligat nimeni pe membrii USR să vină să-i aducă omagii lui Iliescu. Nici pe departe, nici nu ne așteptam la lucrul ăsta, dar a avea o astfel de atitudine în legătură cu ce a hotărât Guvernul României…

Repet, nu trebuie să-l iubești pe Iliescu, nu trebuie să mergi la catafalcul lui, dar trebuie să respecți o Hotărâre a Guvernului României și mai ales legea.

Faptul că cei de la USR, dincolo de faptul că au făcut tot posibilul să boicoteze o astfel de acțiune, respectarea legii, înseamnă că cei de la USR sunt departe de a fi un partener corect în această coaliție. Noi vrem să discutăm luni dacă astfel de atitudini mai pot fi tolerate.

Una din deciziile pe care sigur le vom lua va fi că niciun fel de proiect, niciun fel de decizii a acestei coaliții nu se va lua decât în consens. Nu mai vine nimeni să pună pe masă și noi să respectăm. Asta să fie limpede!”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, pentru B1 TV.

Ce ședință vor avea PSD-iștii luni, în contextul disputelor cu USR

Amintim că, marți seară, Dominic Fritz, președintele USR, a anunțat că partidul său n-a fost de acord, în ședința de guvern din acea zi, ca 7 august să fie zi de doliu național după moartea fostului președinte Ion Iliescu: „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor, USR a propus în ședința de guvern să nu fie doliu național. Luăm act de decizia Guvernului. Reprezentanții USR nu vor participa la funeralii”.

Anunțul i-a supărat pe social-democrați.

„E multă amărăciune pe această atitudine jignitoare, până la urmă, a USR. (…) O țară întreagă se uită la gâlceava politică, într-un moment în care ar fi trebuit să existe mai multă unitate. Azi ar fi putut fi o zi în care toate partidele dau dovadă de înțelepciune, nu să-și folosească agenda proprie pentru a transmite mesaje electorale. (…) Asta arată lipsa de maturitate a USR”, a declarat Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, pentru B1 TV.

Vineri, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a anunţat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni, luni, pentru a stabili situaţia din coaliţie.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”, a transmis Sorin Grindeanu.

`
