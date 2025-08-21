B1 Inregistrari!
Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse

Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 17:50
Surse: Guvernul vrea să-și asume săptămâna viitoare răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Principalele reforme incluse
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României / Facebook

Guvernul Bolojan intenționează să-și asume săptămâna viitoare răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Pachetul include reforma privind pensiile magistraților, reforma administrației locale, schimbări în Sănătate și Legea insolvenței.

Cuprins

  • Ce prevede reforma pensiilor magistraților
  • Cum arată reforma administrației publice
  • Ce schimbări sunt prevăzute în sănătate
  • Ce prevede Legea insolvenței

Ce prevede reforma pensiilor magistraților

Guvernul vrea ca magistrații să se pensioneze la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani vechime exclusiv în magistratură, notează G4Media. De altfel, premierul Ilie Bolojan (PNL) declarase că atunci când a fost președintele interimar al României a constatat că aproape toate cererile de pensionare care i-au venit la semnat erau de la magistrați cu vârste de circa 48 de ani. Bolojan a insistat că e inadmisibil ca magistrații să se pensioneze la o astfel de vârstă, în plină putere și maturitate profesională.

Deloc o surpriză, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și asociațiile magistraților s-au opus vehement reformei.

În plus, potrivit proiectului, cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate depăși 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

Cum arată reforma administrației publice

Reforma administrației publice prevede tăieri de mii de posturi la cabinetele demnitarilor, în instituțiile prefectului, în poliția locală, limitarea unor salarii, reducerea membrilor din consiliile de administrație, alături de o schimbare cheie potrivit căreia funcționarii publici vor fi evaluați după performanță, potrivit Economedia.

Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR).

Ce schimbări sunt prevăzute în sănătate

În domeniul sănătății, Guvernul a pregătit proiecte-pilot prin care se introduce salarizarea în funcție de performanță. Banii pentru spitale se vor acorda în funcție de cazurile efectiv tratate, iar internarea fictivă va fi sancționată.

Ce prevede Legea insolvenței

De asemenea, Guvernul Bolojan propune modificarea Legii insolvenţei, prin impunerea unei interdicții de a fonda societăți timp de 5 ani și printr-o durată mai mică în procedura insolvenței, dar și creşterea gradului de recuperare a impozitelor şi taxelor ce revin societăţilor aflate în insolvenţă.

