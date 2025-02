Bolojan: Discuția despre trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina e prematură deoarece încă n-avem un acord de pace / Noi am putea fi un hub pentru tranzitarea acestor trupe / Să nu creăm îngrijorări inutile (VIDEO)

Ilie Bolojan a declarat vineri, în în calitate de președinte interimar al României, că bugetul țării pentru Apărare ar putea crește etapizat, ca să ajungă la 3% într-un an – doi. Bolojan a mai afirmat că deocamdată e prematură discuția despre trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina, dar, ca teorie, noi „am putea fi un hub pentru tranzitarea acestor trupe”.

Bolojan, despre bugetul pentru Apărare

„Nu s-a stabilit un mandat imperativ, România are deja un buget de Apărare crescut și cred că ar putea crește etapizat până la 3% într-un an – doi, dacă nu se impun creșteri sub presiune.

S-a găsit o formulă ca să fie scos din calculului deficitului. România, având un deficit destul de mare, niciun guvern nu va putea să nu ia în calcul o reducere a cheltuielor și o accesare a fondurilor UE, astfel încât creșterea bugetului pe Apărare să fie sustenabilă”, a explicat președintele interimar.

Bolojan, despre trimiterea de trupe în Ucraina

„Cât despre trupele în Ucraina, , că o astfel de discuție pe fond poate avea loc doar când ai o încetare a focului și e un acord de pace. Aceste trupe pot fi de menținere a păcii.

Nu a existat nicio poziționare pe fond și din poziționarea partidelor nu există o susținere parlamentară.

Mi-aș dori să avem un acord de pace, dar acest acord va avea nevoie de garanții, că altfel nu va fi funcțional. Aceste garanții probabil vor presupune o concentrare de trupe de pace. Noi am putea fi un hub pentru tranzitarea acestor trupe. Analize se pot face. Trebuie să analizăm lucrurile la rece și să nu creăm îngrijorări inutile”, a mai declarat Ilie Bolojan.