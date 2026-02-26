Premierul Ilie Bolojan a răspuns de la Bruxelles la atacurile lansate în România de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a pus sub semnul întrebării funcționarea coaliției și a vorbit despre o consultare în interiorul PSD privind continuarea sprijinului politic.

Bolojan, după atacurile lansate de Grindeanu. Ce a declarat

„De azi dimineață nu am avut telefonul la mine, pentru că fiind continuu în întâlniri nu poți să stai să te uiți ce se postează sau ce se declară de către unul sau altul dintre actorii politici în plan intern. Deci nu am apucat să verific declarațiile sau ce s-a întâmplat în țară, vorbesc de componenta asta, pentru că alte lucruri importante, să spunem, n-au fost în aceste ore, altfel m-ar fi informat colegii mei. Deci nu pot să fac comentarii legate de aceste aspecte”, a declarat premierul.

Bolojan a subliniat că nu intenționează să se implice într-o dispută politică internă și că atenția sa rămâne concentrată pe exercitarea mandatului.

Bolojan, după atacurile lansate de Grindeanu Cum vede premierul rolul său în guvernare

Șeful Executivului a afirmat că partidele și liderii politici au dreptul să-și organizeze consultările interne și să facă declarații, însă, responsabilitatea sa ca premier este să respecte angajamentele luate față de cetățeni.

„Sigur, partidele politice și liderii politici au dreptul să-și facă consultările interne, așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații, asta este opțiunea lor. Responsabilitatea mea și obligația ca premier este că atât timp când sunt pe acest post să fac ceea ce trebuie pentru România și asta am încercat și în aceste zile, să respect cetățenii noștri”, a mai spus Bolojan.

Ce a declarat Sorin Grindeanu despre coaliție

a susținut că stabilitatea nu înseamnă supunere și că social-democrații vor rămâne în guvern „atâta timp cât vom avea un cuvânt de spus”. Grindeanu a afirmat că relațiile din coaliție au fost tensionate și că unele decizii ar fi fost luate fără consultări reale între parteneri.

El a anunțat că PSD va organiza o consultare internă pentru a decide dacă va continua sprijinul politic în funcție de bugetul pe 2026, indicând că votul partidului va reflecta respectarea priorităților sociale.

Cum răspunde Bolojan la tensiunile din coaliție

Întrebat despre poziționările PSD, premierul a insistat că mandatul său este legat strict de aplicarea programului de guvernare agreat de coaliție.

„Respectându-i pe cetățeni înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest program, adică programul de guvernare, să respecți partenerii și să urmărești ca programul care a fost anunțat să fie pus în practică”, a declarat Bolojan, potrivit .

Șeful Executivului a mai precizat că acțiunile sale din ultimele luni au respectat întocmai angajamentele asumate la formarea Guvernului.

„Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare, să-l pun în practică”, a adăugat premierul.

El a încheiat spunând: „Asta este ceea ce pot să vă spun legat de aceste declarații”, evitând să intre într-un schimb direct de replici cu liderul PSD.