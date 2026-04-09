Acasa » Politică » Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)

Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)

Ana Maria
09 apr. 2026, 11:29
Ilie Bolojan a mers la Arena Națioală ca să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Mesajul transmis de premier (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Bolojan, la Arena Națională. Ce mesaj a transmis
  2. Cine mai vine la priveghiul de la Arena Națională
  3. Până când pot veni românii să-și ia rămas bun

Premierul Ilie Bolojan a ajuns, joi, la Arena Națională, acolo unde este depus trupul neînsuflețit al legendarului antrenor Mircea Lucescu. Șeful Executivului a ținut un moment de reculegere în fața sicriului și a discutat câteva clipe cu Răzvan Lucescu, fiul marelui tehnician.

Bolojan, la Arena Națională. Ce mesaj a transmis

După momentul de reculegere, șeful Guvernului a făcut o declarație scurtă, în semn de respect pentru cariera lui Mircea Lucescu:

„Am venit în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a spus Bolojan.

Cine mai vine la priveghiul de la Arena Națională

Pe parcursul zilei de joi, numeroase personalități din sport și din viața publică sunt așteptate să ajungă la stadion pentru a-și lua rămas bun de la „Il Luce”. Printre cei care și-au anunțat prezența se numără foști mari fotbaliști precum Bogdan Stelea și Florin Răducioiu, dar și nume importante din generațiile de aur ale fotbalului românesc.

De asemenea, vor fi prezente delegații ale unor cluburi importante precum FC Rapid București, FC Dinamo București, FCSB, FC Shakhtar Donetsk și FC Dynamo Kyiv.

La funeralii sunt așteptați și patronii cluburilor ucrainene Rinat Ahmetov și Igor Surkis, care vor ajunge în România cu avioane private pentru a aduce un ultim omagiu celui care a marcat profund istoria acestor echipe.

Până când pot veni românii să-și ia rămas bun

Suporterii și admiratorii lui Mircea Lucescu pot veni la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu în intervalul orar 10:00-20:00. Mii de oameni sunt așteptați să treacă pe la catafalc pentru a-și arăta respectul față de unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc.

Ceremonia de înmormântare va avea loc vineri. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba va începe la ora 10:00. Ulterior, trupul neînsuflețit va fi dus la Cimitirul Bellu. De la ora 12:20 vor avea loc ultimele momente ale ceremoniei, iar înmormântarea este programată pentru ora 13:10.

Evenimentul va fi marcat de onoruri militare, iar accesul va fi restricționat, fiind permis doar familiei și apropiaților.

