Guvernul înființează 600 de posturi noi de bugetari. Bolojan a convocat ședință la Palatul Victoria

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 08:34
Ilie Bolojan Sursa foto. gov.ro
Cuprins
  1. Guvernul a fost convocat în ședință
  2. România trebuie să finalizeze aplicația în acest an
  3. Guvernul Bolojan dă drumul la angajări

Guvernul a fost convocat de premierul Ilie Bolojan în ședință, având pe ordinea de zi, între altele, un proiect pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă. Un alt proiect are în vedere înființarea a 600 de posturi noi în cadrul ANOFM.

Guvernul a fost convocat în ședință

Premierul Ilie Bolojan a convocat miniștrii într-o nouă ședință la Palatul Victoria, joi, 9 aprilie.  Guvernul va aproba un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru înfiinţarea Reţelei de date privind durabilitatea agricolă.

„Prin prezentul proiect se propune abrogarea OG nr. 67/2004 privind instituirea la nivel naţional a Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (…) Uniunea Europeană îşi propune să fie neutră din punct de vedere climatic până în 2050, iar în acest sens sectorul agricol are propriile obiective de îndeplinit. Politica agricolă comună şi Pactul verde european împreună cu strategiile sale «Farm to Fork» («De la fermă la consumator») şi Biodiversitate precizează clar următoarele obiective: reducerea pierderilor de nutrienţi, reducerea utilizării îngrăşămintelor şi pesticidelor, reducerea vânzărilor de antimicrobiene, creşterea agriculturii ecologice, precum şi creşterea caracteristicilor peisajului cu diversitate ridicată. (…) CE şi-a anunţat intenţia de a reorganiza reţeaua de date contabile agricole, denumită în continuare RICA, înfiinţând o reţea de date privind durabilitatea agricolă, denumită în continuare RDDA, cu scopul de a colecta date la nivel de fermă care abordează obiectivele menţionate mai sus şi alţi indicatori de durabilitate”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit sursei citate, reglementarea trebuie adoptată de urgență, în condițiile în care România a primit de la Comisia Europeană bani pentru procedura de transformare a reţelei. Valoarea finanțării se ridică la 12.888.705 lei (2.577.741 euro). Banii au fost virați pe 17 decembrie 2024 și au fost destinați dezvoltării infrastructurii informatice şi instituţionale necesare implementării RDDA.

România trebuie să finalizeze aplicația în acest an

În cel mai pur stil românesc, implementarea aplicației a fost lăsată pe ultima sută de metri. Conform angajamentelor față de Comisia Europeană, aceasta tebuie finalizată până în 2026, pentru a deveni operațională în 2027. Abia acum, în 2026, Guvernul adoptă actul normativ de reglementare. Astfel, ca și în cazul altor proiecte importante, precum cartea de identitate electronică, este de așteptat ca lucrurile să fie făcute pe grabă și prost.

„De asemenea, conform planului de acţiuni transmis Comisiei Europene pentru perioada 2025-2026, România trebuie să finalizeze dezvoltarea şi testarea aplicaţiei informatice RDDA, astfel încât sistemul să devină operaţional începând cu anul 2027, iar începând cu anul de raportare 2027 să fie transmise către Comisia Europeană 5100 chestionare completate integral cu date contabile, sociale şi de mediu”, se mai spune în nota de fundamentare.

Guvernul Bolojan dă drumul la angajări

Tot în ședința de joi, 9 aprilie. Guvernul va aproba cuantumul şi plata contribuţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat. Este vorba despre cotizația aferentă anului financiar 1 iulie 2025 – 30 iunie 2026.

Totodată, cabinetul va dezbate în primă lectură un memorandum privind aprobarea suplimentării numărului total de posturi ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Vor fi înființate 600 de posturi, finanţate din Fondul Social European (FSE), ca parte a angajamentelor asumate în negocierile cu Comisia Europeană, în conformitate Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

În cadrul şedinţei de guvern va fi prezentată şi o notă de informare referitoare la stadiul ţintelor şi jaloanelor aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, aflate în responsabilitatea Ministerului Energiei.

