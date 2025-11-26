B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan laudă măsurile adoptate de Guvern, după ce Comisia Europeană a înghețat procedura de suspendare a fondurilor: „România îşi recâştigă credibilitatea"

Ilie Bolojan laudă măsurile adoptate de Guvern, după ce Comisia Europeană a înghețat procedura de suspendare a fondurilor: „România îşi recâştigă credibilitatea”

26 nov. 2025, 08:28
Ilie Bolojan laudă măsurile adoptate de Guvern, după ce Comisia Europeană a înghețat procedura de suspendare a fondurilor: „România îşi recâştigă credibilitatea”
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
Cuprins
  1. Cum afectează decizia Comisiei Europene România
  2. Mesajul transmis de Ministerul Finanțelor după înghețarea suspendării fondurilor europene

Economia țării este pe calea cea bună, susține Ilie Bolohan. Premierul este de părere că decizia Comisiei Europene de a amâna implementarea unor noi măsuri privind deficitul bugetar din România este o confirmare a corectitunii măsurilor adoptate de Guvern. 

„Astăzi am primit un semnal foarte important de la Comisia Europeană, care confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a declarat, marţi seară, premierul Ilie Bolojan.

Cum afectează decizia Comisiei Europene România

Ilie Bolojan explică că decizia Comisiei de a suspenda temporar procedura privind deficitul excesiv înseamnă, pe de-o parte, că măsurile de austeritate și-au demonstrat eficiența, și pe de altă parte, că România nu va fi sancționată. Premierul susține că deficitul va urma un trend descend în anii care urmează, cheltuielil rămân aproape de plafonul recomandat, iar țara noastră poate continua investițiile din bani europeni.

„Mulţumesc comisarului Dombrovskis pentru dialogul constant şi pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil. Este o veste bună şi o confirmare a faptului că direcţia în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România îşi recâştigă credibilitatea”, a mai transmis premierul.

Ilie Bolojan este de părere că decizia Comisiei Europene este un semnal că România trebuie să-și continue progresul economic și să-și îmbunătățească mecanismele interne care ajută la scăderea deficitului.

„Asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătăţim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile şi să punem ordinea în buget pe primul loc. Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate şi cu respect faţă de banii publici”, a adăugat premierul.

Mesajul transmis de Ministerul Finanțelor după înghețarea suspendării fondurilor europene

Și Ministerul Finanţelor a transmis un mesaj, marţi seară, după anunțul Comisiei Europene. Și Ministerul consideră că măsurile de austeritate adoptate de România au fost apreciate la nivel european, ceea ce a dus la stoparea suspendării fondurilor europene.

De asemenea, Comisia a apreciat că deciziile luate în ultimele luni la nivelul Guvernului au dus la creşterea netă a cheltuielilor în 2025 cu doar 0,1% din PIB. Deși procentul este peste plafonul recomandat de Consiliu, în 2026 este de așteptat să se încadreze în limitele stabilite.

„De asemenea, România va continua raportarea semestrială cu privire la măsurile de reducere a deficitului (următorul termen de raportare: primãvarã 2026 – final aprilie). La rândul său, Comisia va monitoriza activ situaţia fiscal-bugetarã, urmând să revină cu elemente suplimentare de evaluare odată cu pachetul de primăvară 2026 al Semestrului European”, a transmis Ministerul Finanţelor.

