Premierul Ilie Bolojan (PNL) i-a taxat pe PSD-iști pentru criticile pe care aceștia le-au adus propriei guvernări. El a arătat că-i compătimește pe social-democrații de rând pentru ceea ce-i pun să facă liderii lor.

Bolojan, replică pentru Grindeanu

„Dacă nu-i știam pe vorbitori, nu ştiam cine e în guvernare şi cine e în opoziţie. Aş putea să dau replici, dar uitându-mă la colegii din Guvern şi mai ales la colegii de la PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis că niciunde nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Reacția sa vine după ce Sorin Grindeanu, președintele PSD, a ținut un discurs în care propria guvernare și mai ales pe premierul Bolojan. Asta deși România are un deficit uriaș din cauza vechilor guvernări PSD-PNL din care Grindeanu însuși a făcut parte, dar Bolojan nu.

Bolojan: Bugetul reflectă posibilitățile țării

De la tribuna Parlamentului, premierului Ilie Bolojan a vorbit despre bugetul pe 2026, punctând că e unul realist, nu mincinos, cum au fost cei din anii trecuți.

„De multe ori a fost prezentat un buget cu venituri supraestimate și cu ținte irealizabile. Azi, Guvernul vine în fața dvs cu un buget care reflectă posibilitățile adevărate ale țării. Am construit bugetul pe baza unei ușoare creșteri economice, pe care s-o putem cu adevărat realiza în actualele împrejurări complicate la nivel național și internațional. O parte importantă din buget merge spre investiţii, în special din fonduri europene. Anul acesta e decisiv pentru cât reuşim să atragem din PNRR, care se încheie în august”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Bolojan: Am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi

Premierul a amintit apoi de ce am ajuns în această situație fiscal-bugetară complicată: „Ani de zile, bugetele au prioritizat prezentul pe datorie, confortul politic al guvernanților, și de aceea am ajuns să plătim anual numai pe dobânzi costul unei autostrăzi. De aceea, am ajuns anul trecut într-o situație limită și a trebuit să schimbăm modelul, însănătoșind finanțele țării”.

„Lucrurile se mişcă în direcţia bună şi România e privită cu mai multă încredere. Cea mai gravă greșeală pe care o putem face acum e să ne relaxăm că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare și să ne sacrificăm iar viittorul”, a avertizat premierul Ilie Bolojan.