Bolojan n-ar prea vrea să aplice referendumul pentru București. Premierul trage de timp propunând o perioadă de tranzițe

Bolojan n-ar prea vrea să aplice referendumul pentru București. Premierul trage de timp propunând o perioadă de tranzițe

Adrian Teampău
04 feb. 2026, 20:52
Bolojan n-ar prea vrea să aplice referendumul pentru București. Premierul trage de timp propunând o perioadă de tranzițe
Primăria Municipiului București Sursa foto: Facebook
  1. Ilie Bolojan dă din colț în colț
  2. Referendumul trebuie implementat, dar mai încolo

Ilie Bolojan nu este de acord cu implementarea imediată a Referendumului pentru București, care ar permite Consiliului General să împartă bugetul Capitalei. Premierul  vrea o perioadă de tranziție.

Ilie Bolojan dă din colț în colț

Premierul a fost întrebat direct dacă va implementa, prin legea bugetului, referendumul votat de bucureșteni, în 2024. Ilie Bolojan a evitat un răspuns concret, spunând că va propune măsuri pentru ca Primăria Municipiului București să primească mai multe fonduri. El a recunoscut că de foarte mulți ani, Municipalitatea are de suferit din cauza subfinanțării.

„Una dintre cele mai dificile situații financiare o are Primăria Capitalei, care este cea mai subfinanțată. Se cunosc problemele, iar în proiectul de buget va exista un capitol dedicat Capitalei”, a spus Bolojan.

Declarațiile lui Bolojan vin în contextul în care președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va promulga legea bugetului dacă guvernul va ignora rezultatul referendumului din 2024. Bucureștenii s-au pronunțat ca Primăria Generală să aibă mai multe atribuții în împărțirea bugetului Capitalei. În acest context, premierul spune că este nevoie de o soluție care să echilibreze situația financiară a Primăriei Capitalei și a primăriilor de sector.

„Capitala este diferit abordată față de celelalte UAT-uri și trebuie găsit un echilibru între Primăria Generală și primăriile de sector”, a spus premierul.

Referendumul trebuie implementat, dar mai încolo

Deși implementarea referendumului ar rezolva problema fondurilor pentru București, Ilie Bolojan vrea amânarea acestuia. El spune că ar fi nevoie de o perioadă de tranziție sau o aplicare etapizată.

„Vom avea o soluție în zilele următoare. Fie includem referendumul în pachet, fie mergem pe o formulă tranzitorie, iar poate din 2027–2029 să se aplice referendumul pentru București”, a precizat Bolojan.

În realitate, nici PSD și nici PNL nu-și doresc implementarea acestui referendum. La alegerile locale din 2024, cele două partide și-au împărțit primăriile de sector. Or, dacă bugetul va fi împărțit de Consiliul general, acești primari rămân fără o sursă importantă de finanțare pentru rețelele clientelare.

În acest context, așa cum au procedat cu referendumul privind reducerea numărului de parlamentari, politicienii încearcă să scape de o castană fierbinte. Iar singura soluție este să amâne adoptarea unui act normativ sub diferite pretexte.

