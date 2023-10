Brașov: Comuna Comăna a rămas fără primar. Viorel Grusea (PNL), demis după ce a fost condamnat pentru ultraj

Viorel Grusea (PNL) a fost demis, printr-un ordin al prefectului județului Brașov, din funcția de primar al comunei Comăna după ce a primit o condamnare cu suspendare pentru ultraj. Grusea se afla la al patrulea mandat. Atribuțiile sale vor fi preluate de viceprimar.

Primarul din Comăna, demis după ce a fost condamnat pentru ultraj

„Din data de 17 octombrie am emis ordinul de prefect prin care am constatat încetarea înainte de termen a mandatului domnului primar Grusea, având în vedere o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care domnia sa are de ispășit o anumită pedeapsă”, a anunțat prefectul județului Brașov, Cătălin Văsii, potrivit

Viorel Grusea fusese reținut în 2021 pentru . El a amenințat cu moartea doi polițiști de la Investigarea Fraudelor, după ce aceștia au închis magazinul administrat de soția lui, urmare a unor abateri repetate de la legislația fiscală.

Fostul primar și-a recunoscut fapta și a încheiat cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov un acord de recunoaştere a vinovăţiei, care prevedea o pedeapsă de opt luni de închisoare cu suspendare şi interzicerea unor drepturi.