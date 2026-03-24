UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța

Adrian A
24 mart. 2026, 15:26
Cuprins
  1. De ce blochează sindicaliștii ordonanța
  2. PSD a zis „da”, apoi a zis „nu”
  3. Ce prevede proiectul Guvernului

Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pentru OUG privind declararea stării de urgență în criza combustibililor. Președintele CES, Sterică Fudulea, spune că ordonanța, în forma guvernului, nu rezolvă problema creșterii prețurilor la benzină și motorină. Iar fără avizul CES, ordonanța nu poate fi adoptată. așa că Bolojan a fost nevoit să amâne ședința de astăzi pentru o altă zi.

De ce blochează sindicaliștii ordonanța

„Decizia colegilor din plen a fost să amânăm, fiind un proiect de așa mare importanță trebuie discutat mai amplu. Din păcate nu am regăsit informație tehnică în care să fie clar cu cât va scădea prețul la pompă. Nu satisface nevoile partenerilor sociali și ale populației.”, a declarat Sterică Fudulea pentru Antena 3 CNN.

PSD a zis „da”, apoi a zis „nu”

De asemenea, ordonanța pe carburanți nu a primit avize nici de la vicepremierul Marian Neacșu și nici de la ministerul Justiției, condus de Radu Marinescu. Potrivit unor surse din PSD, Neacșu și Marinescu nu ar fi primit textul ordonanței la timp, iar asta ar fi cauza pentru care nu au dat avizul.

Neoficial, PSD mai face un joc în folosul propriu și ar forța și reducerea TVA și a accizelor, nu doar limitarea adaosului comercial.

De altfel, la finalul săptămânii trecute, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ar fi insistat să fie reduse TVA și accizele la carburanți pentru ca impactul asupra prețului să fie unul imediat și direct.

De cealaltă parte, în acele discuții, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și premierul Ilie Bolojan ar fi insistat ca această măsură să fie amânată pentru scenariul în care prețurile carburanților ar ajunge în jur de 11 lei pe litru și doar în acel context să se aplice măsuri pentru reducerea taxelor.

Ministrul Energiei nu a fost de acord cu această amânare, dar s-a convenit ca măsurile să fie luate în două etape: cele trei pe care le vedem pe masa Guvernului în OUG și apoi, dacă este cazul, să fie reduse și taxele.

Însă acum PSD pare că s-a sucit.

Ce prevede proiectul Guvernului

Ordonanța prevede instituirea unor măsuri de protecție pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de maximum 3 luni, cât timp persistă circumstanțele care au generat criza.

Printre principalele măsuri se numără:

  • Limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producția acestora, pe întregul lanț economic.
  • Restricționarea exporturilor și livrărilor intracomunitare de benzină și motorină, care vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și al Ministerului Energiei.
  • Reducerea cantității de biocarburant din benzină, pentru scăderea prețului final pentru consumatori.
Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
