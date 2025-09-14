„La inflație se vor adaugă clar 2-3 puncte procentual. Este posibil să se ajungă la 13% (inflație – n.r.). Dacă nu mai creștem taxe, majorăm TVA, renunțăm la plafonarea din energie. Vedem, suntem la 9, inflația, mai adăugăm 2-3 puncte procentuale la plafonarea la alimente, cam asta e, din păcate”, a explicat Budăi.

Radu Miruță, despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimente: „Deciziile, prin protocol, sunt luate doar în unanimitate”

Radu Miruță, ministrul Economiei, a oferit și el un punct de vedere în acest caz. Miruță susține că orice decizie se va lua, va fi luată în unanimitate.

„Vă spun un singur lucru, care este sfânt, și care ține această coaliție. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar în unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliție și nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată. Și reforma în administrație, sperietoarea aia cu 45% din oameni vor fi dați afară este un narativ neadevărat, pentru că toate administrațiile publice din țară, sau cele mai multe dintre ele, au o organigramă cu foarte multe posturi libere. Ca să se îndeplinească pragul trebuie să existe șefi. Nu poți să fii șef la un om, trebuie să fii șef la minim 10 oameni. Ce vedeți în coaliție ca decizie luată, să fiți siguri că s-a luat în unanimitate, adică inclusiv cu votul PSD. Altfel nu se poate, altfel ar pica această coaliție”, a explicat Radu Miruță la

Ministrul Economiei: „După ce vedem cifre din partea Ministerului de Finanțe, se va lua o decizie”

În plus, ministrul Economie a explicat momentul în care va fi luată o hotărâre. Conform acestuia, abia atunci când Ministerul de Finanțe va oferi niște cifre clare, Guvernul va decide ce urmează.

Acesta a mai specificat că „singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea unui minister al Finanțelor să închidă bugetul cu banii pe care îi adună”. Radu Miruță a subliniat că „încercăm să luăm cele mai puțin afectante măsuri pentru populație, dar sigur că sunt măsuri care afectează și oamenii”.

„Trebuie ca Ministerul de Finanțe să vină cu cifre. După ce vedem aceste cifre, Guvernul poate să decidă dacă mai poate susține sau nu mai poate susține. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii și alții încearcă să o speculeze politic. Mă refer la partidele politice, nu la restul oamenilor care privesc. Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Singurele argumente sunt banii în buget și disponibilitatea, capacitatea unui minister al Finanțelor să închidă bugetul cu banii pe care îi adună. Atâta tot. Dacă există bani, guvernul să fie relaxat cu toate aceste cheltuieli, dacă nu există bani, trebuie să ne uităm care sunt cele mai raționale decizii ca să nu ajungem într-o situație și mai grea. S-a format acest guvern când România era în mijlocul unui lac. Ca să străbați lacul ăsta pentru a ajunge la mal, tot prin apă trebuie să mergi. Nu există o minune pe care guvernul să o obțină apăsând un buton și de a doua zi să rezolve toate aceste probleme. Încercăm să luăm cele mai puțin afectante măsuri pentru populație, dar sigur că sunt măsuri care afectează și oamenii. În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a mai spus ministrul Economiei.