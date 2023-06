Budăi: Creşterea vârstei de pensionare nu se întâmplă peste noapte / Reforma pensiilor speciale e necesară pentru a elimina posibilitatea de a abuza legal, nu altfel, de aceste sisteme

Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a declarat, joi, că e necesară pentru „eliminarea posibilităţii de a abuza legal, nu altfel, de aceste sisteme”. El a dat exemplu unele persoane care lucrează ca notar sau avocat, stau câteva luni în magistratură, apoi ies din activitate cu pensie specială precum cei care au lucrat 25 de ani în magistratură. Cât despre creșterea vârstei de pensionare, Budăi a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla „peste noapte”.

Budăi, despre reforma pensiilor speciale

„Este un complex de motive aici şi eu am fost unul dintre politicienii care am fost acuzat, de multe ori, în presă, că sunt apărătorul pensiilor speciale, încercând să explic fundamentul a ceea ce înseamnă independenţa sistemelor, a ceea ce înseamnă pensiile militare, de exemplu, care în continuare, din punctul meu de vedere, nu sunt pensii speciale. Dacă vorbim de creşterea vârstei de pensionare, nu se întâmplă aşa, peste noapte, este o etapă de tranziţie, se întâmplă până în 2035, cel puţin amendamentele care au fost lucrate şi toate aceste amendamente au fost discutate cu Comisia Europeană”, a declarat Marius Budăi, la Realitatea Plus, potrivit

Ministrul a dat apoi un exemplu de abuz ce se dorește a fi eliminat prin reforma pensiilor speciale: „Noi plecăm, practic, de la o reformă care, până la urmă, era şi necesară, anume vorbesc aici de eliminarea posibilităţii de a abuza legal, nu altfel, de aceste sisteme şi mă refer, dacă vorbim de magistraţi, nu cred că este normal (…) să ai 24 de ani şi jumătate, de exemplu, de profesii asimilate, notar sau avocat, după care să stai una, două, trei şase luni în magistratură şi să beneficiezi de aceeaşi pensie, când tu, practic, nu poţi să te compari cu un om care 25 de ani în magistratură a avut interdicţiile pe care le-a avut şi a lucrat în stresul şi în domeniul în care a lucrat şi să vii din afara domeniului şi să beneficiezi pentru câteva luni de această pensie”.

Vârsta de pensionare va fi de 65 de ani pentru toată lumea

Amintim că luna trecută, după discuții la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene, ministrul Muncii a susținut că toată lumea Asta în condițiile în care anumite categorii de bugetari ies acum la pensie mult mai devreme. Printre ei, și magistrații.

„Acele principii și criterii stabilite împreună cu Comisia Europeană sunt următoarele – creșterea treptată a vârstei de pensionare, în conformitate cu sistemul public de pensii, până la vârsta de 65 de ani. Astfel, fiecare om care lucrează în România va trebui să fie echivalent, să nu fie deosebiri între cei care lucrează în anumite sisteme și cei care lucrează în sistemul public de pensii, și vor avea o vârstă de pensionare până la vârsta de 65 de ani, așa cum este prevăzută gradual și în legea din sistemul public de pensii”, a declarat Marius Budăi, la vremea respectivă.