Bujduveanu anunță tăieri de cheltuieli pentru șefii din companiile Capitalei: „Am redus indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale”

11 aug. 2025, 12:44
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Sursa foto: Stelian Bujduveanu / Facebook

Edilul interimar al Capitalei, liberalul Stelian Bujduveanu, lovește în indemnizațiile generoase ale directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale ale Bucureștiului. Prin aplicarea Hotărârii CGMB 185/2025, propusă tot de el în iunie, s-au redus sumele acordate conducerilor acestor companii.

Rezultatul: peste 4 milioane de lei economisiți anual și aproximativ 350.000 de lei în fiecare lună. Banii vor fi direcționați către infrastructură, transport și alte servicii publice – domenii unde, spune primarul general interimar, fiecare leu contează. Printre companiile vizate de tăiere indemnizațiilor de conducere se află Societatea de Transport București, Energetica Servicii SA, Parking București, Centrul de Sănătate STB și Eco Igienizare SA.

Stelian Bujduveanu a anunțat de asemenea, într-o postare pe Facebook, că orice alte „cheltuieli inutile” identificate în bugetul Primăriei Capitalei vor fi tăiate fără ezitare, dând un semnal de fermitate într-un moment în care opinia publică cere reducerea risipei în administrația publică.

Măsura luată de primarul general interimar vine în contextul în care, în ultimele două luni, acesta a anunțat o serie de noi investiții ale Primăriei Capitalei în termoficare, digitalizare, infrastructura sportivă și de agrement.

