Burduja, reclamat la CNCD după ce i-a numit pe bugetari „incompetenți, hoți sau nebuni”. Explicațiile fostului ministru

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 19:21
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu
Cuprins
  1. Ce a declarat Burduja despre bugetari
  2. Burduja, reclamat de angajații Guvernului la CNCD

Sebaastian Burduja, fost ministru, acum consilier onorific al premierului, a revenit cu explicații după ce a declarat că „sunt trei tipuri de angajați la stat: incompetenți, hoți sau nebuni”. Pentru această afirmație s-a ales cu o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), depusă de sindicatul care reprezintă angajații din Guvern.

Ce a declarat Burduja despre bugetari

„La stat lucrează 3 tipuri de oameni: fie incompetenți, atât merită ei pe lună – 1.000–1.800 de euro, dar nici nu ai ce face cu ei, oameni care își completează veniturile din surse ilegale, deci hoți, că nu pot să trăiască cu un salariu, și oameni nebuni. Nebuni pentru că sunt corecți, nu fură și trăiesc cu o mie de euro, cu niște răspunderi imense, din dorința de a lăsa ceva pentru România”, a declarat Sebastian Burduja. marți, pentru ziarul Adevărul.

El a explicat apoi, la Digi24, că voia să sublinieze că sunt nebuni acei oameni care aleg să rămână la stat, deși ar primi salarii mult mai mari la privat: „Oamenii buni care stau la stat pe 1.000-1.200 de euro și muncesc 12-14 ore, când ar putea în privat să câștige de trei ori mai mult, sunt nebuni, nebuni de România. Dar se pune o anatemă că la stat trebuie să fie salarii mici. Nu e corect. Sunt oameni care au răspunderi de miliarde de euro pe mână. Nu poți să-i ții cu 1.000 de euro, pentru ca nu e un salariu pe măsura competențelor și răspunderilor lor”.

Burduja a mai afirmat că „incompetenții pleacă sau trebuie să plece”, iar „cei care încalcă legea, cu atât mai mult dacă sunt din instituțiile statului, trebuie să răspundă exemplar pentru asta”.

Burduja, reclamat de angajații Guvernului la CNCD

Însă declarațiile sale inițiale au stârnit furia angajaților din Guvern, care au sesizat CNCD. Sindicatul lor a reclamat „caracterul discriminatoriu și de hărțuire al declarațiilor publice care stigmatizează și insultă în bloc” angajații la stat.

„În considerarea celor de mai sus, solicităm admiterea petiţiei, constatarea existenţei hărţuirii și a discriminării prin discurs public stigmatizant şi aplicarea sancţiunilor și a măsurilor solicitate, inclusiv publicarea unui rezumat al hotărârii, potrivit art. 26 alin. (2) din O.G. nr. 137/2000”, mai reiese din scrisoarea sindicatului, citată de Digi24.

