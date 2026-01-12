Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat aduse de jurnalista Emilia Șercan ministrului PSD-ist al Justiției, Radu Marinescu, punctând că acesta din urmă ar trebui „să-și susțină teza (de doctorat – n.r.) la scenă deschisă” dacă tot e așa convins că a făcut-o corect. CTP a mai remarcat faptul că Marinescu se exprimă „într-un șir nesfârșit de prefabricate verbale” și „vorbește ca un robot telefonic”. „Îl admir”, a spus gazetarul ironic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce ar fi făcut CTP în locul lui Marinescu, dacă era acuzat de plagiat

„Nu e nicio criză, doamnă Chiriac. Va trece acest episod fără ca dl ministru să-și dea demisia sau să fie cercetat în legătură cu teza sa de doctorat. Pur și simplu va trece. PSD deja că e un atac politic. Dl ministru – ”nu întâmplător”, adică nu întâmplător când eu mă ocup de numirea procurorului general și procurorului-șef DNA a apărut acest atac la adresa mea.

După Ponta, tot șirul de plagiatori, între care se mai remarcă un alt premier, Ciucă, niciunul dintre ei, din acest șir, n-a ales metoda omului cinstit când ești acuzat de plagiat.

Am și eu o teză de doctorat. Dacă aș fi acuzat de plagiat, aș lua teza, care e și publicată de altfel, și aș ieși cu ea la dvs, la televizor, invitând-l pe acuzator / acuzatoarea mea în platou cu teza în față să discutăm. Unde spui că am plagiat? Să ne deslușim pe text! Și mi-aș apăra teza. Niciunul dintre cei mulții acuzați, înalți demnitari acuzați, nu a făcut acest lucru. Dl Marinescu procedează tradițional”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a îndemnat apoi, pe acest model, ca Marinescu și Șercan să discute față în față în emisiunea Laurei Chiriac, pe teza de doctorat a ministrului, iar acesta „să-și susțină teza la scenă deschisă”.

De ce „îl admiră” CTP pe Radu Marinescu

„Dl Marinescu mai are o caracteristică: dânsul e un plagiat din cap până-n picioare. Dânsul! E alcătuit numai din bucăți care nu sunt ale lui și sunt lipite pe el ca într-un colaj.

Se exprimă extraordinar – îl admir – într-un șir nesfârșit de prefabricate verbale. Vorbește ca un robot telefonic. Deci el însuși e un plagiat, dar nu poate fi acuzat de asta”, a mai afirmat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.