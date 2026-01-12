Ce ar fi făcut CTP în locul lui Marinescu, dacă era acuzat de plagiat

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat acuzațiile de plagiat aduse de jurnalista Emilia Șercan ministrului PSD-ist al Justiției, Radu Marinescu, punctând că acesta din urmă ar trebui „să-și susțină teza (de doctorat – n.r.) la scenă deschisă” dacă tot e așa convins că a făcut-o corect. CTP a mai remarcat faptul că Marinescu se exprimă „într-un șir nesfârșit de prefabricate verbale” și „vorbește ca un robot telefonic”. „Îl admir”, a spus gazetarul ironic.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.
„Nu e nicio criză, doamnă Chiriac. Va trece acest episod fără ca dl ministru să-și dea demisia sau să fie cercetat în legătură cu teza sa de doctorat. Pur și simplu va trece. PSD a spus deja că e un atac politic. Dl ministru a folosit metoda lui Stalin – ”nu întâmplător”, adică nu întâmplător când eu mă ocup de numirea procurorului general și procurorului-șef DNA a apărut acest atac la adresa mea.
După Ponta, tot șirul de plagiatori, între care se mai remarcă un alt premier, Ciucă, niciunul dintre ei, din acest șir, n-a ales metoda omului cinstit când ești acuzat de plagiat.
Am și eu o teză de doctorat. Dacă aș fi acuzat de plagiat, aș lua teza, care e și publicată de altfel, și aș ieși cu ea la dvs, la televizor, invitând-l pe acuzator / acuzatoarea mea în platou cu teza în față să discutăm. Unde spui că am plagiat? Să ne deslușim pe text! Și mi-aș apăra teza. Niciunul dintre cei mulții acuzați, înalți demnitari acuzați, nu a făcut acest lucru. Dl Marinescu procedează tradițional”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.
Gazetarul a îndemnat apoi, pe acest model, ca Marinescu și Șercan să discute față în față în emisiunea Laurei Chiriac, pe teza de doctorat a ministrului, iar acesta „să-și susțină teza la scenă deschisă”.
„Dl Marinescu mai are o caracteristică: dânsul e un plagiat din cap până-n picioare. Dânsul! E alcătuit numai din bucăți care nu sunt ale lui și sunt lipite pe el ca într-un colaj.
Se exprimă extraordinar – îl admir – într-un șir nesfârșit de prefabricate verbale. Vorbește ca un robot telefonic. Deci el însuși e un plagiat, dar nu poate fi acuzat de asta”, a mai afirmat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.