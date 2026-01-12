EXCLUSIV: Reacția ministrului Justiției la acuzațiile de plagiat. Ce explicații cere Radu Marinescu de la Emilia Șercan (VIDEO)

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o reacție, în exclusivitate, pentru B1 TV, după ce, în spațiul public au apărut acuzațiile că și-ar fi plagiat lucrarea de doctorat. Radu Marinescu cere și niște explicații de la Emilia Șercan.

Ce vrea Radu Marinescu să afle de la Emilia Șercan

Ministrul Justiției spune că nu crede în coincidențe, iar Emilia Șercan, autoarea investigației care ar demonstra că Radu Marinescu și-a plagiat lucrarea de doctorat, ar trebui să explice cum de aceste acuzații apar la trei zile după ce a fost declanșată procedura de selecție a șefilor de parchete.

„O acuzație nu este sinonimă cu o certitudine. Eu dețin o certitudine: o evaluare făcută de unicul organism legal, CNATDCU, și de asemenea, de Comisia de Doctorat. Dacă cineva are dubii, la 20 de ani de la o lucrare, se poate adresa organismelor legale, iar astfel de acuzații pot fi confirmate sau infirmate de instanțele de judecată. Atunci putem vorbi despre adevăr și nu despre niște calomnii.

Nu pot să nu remarc că aceste acuzații vin în momentul în care am declanșat o procedură de selectie a șefilor de parchete despre care am spus că va fi o selecție profesională, apolitică, bazată pe competențe și meritocrație. Chiar doamna Șercan spune că face aceste dezvăluiri în perioada în care am declanșat această selecție.

Nu mai vorbesc despre calomniile la adresa mea. Că am apărat clanuri interlope, că am apărat în justiție oameni pe care nu i-am apărat niciodată.”, a declarat ministrul Justiției, în direct pe B1 TV.

Nici copy-paste-ul nu e chiar copy-paste

Ministrul Radu Marinescu mai spune că acuzația de plagiat nu are la bază nimic concret.

„Doamna Șercan spune, la un moment dat, că am preluat prin copy-paste în sensul că am prelucrat. Prelucrarea juridică înseamnă reconceptualizare juridică. Ceea ce transformă lucrurile din copiere într-o transfigurare intelectuală prin prelucrare.

Tot doamna Șercan precizează că am preluat dintr-o lucrare o parte care aparține altor autori pe care i-am citat în lucrarea mea. Am menționat acei autori ca fiind citați în lucrarea mea.

Adevărul îl vor stabili organismele care au acest drept. Eu am un verdict de conformitate în privința acestei teze. Să procedăm cpnform regulilor juridice.”, afirmă ministrul Justiției.

Își dă demisia Radu Marinescu?

Cât despre o demisie, ministrul Justiției spune că nu are niciun motiv să facă acest gest.

„Eu sunt ministru de un an. Sunt persoană publică. De ce a apărut această lucrare care se dorește a fi științifică la trei zile după ce am declanșat selecția pentru șefii de parchete să vă spună doamna Șercan.

Este vorba despre o acuzație care privește o diplomă de doctorat care nu are nicio consecință și nici nu este obligatorie în perspectiva ocupării unei funcții de demnitate publică.”, explică ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Ce acuză Emilia Șercan

Potrivit investigației realizate de , aproape 57% din teza de doctorat ar conține fragmente copiate din alte lucrări de specialitate, fără indicarea autorilor. În cifre concrete, este vorba despre 140 de pagini din totalul de 247.

Lucrarea poartă titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” și i-a adus lui titlul de doctor în Drept.

Investigația arată că fragmentele suspecte provin din mai multe volume de referință din domeniul dreptului procesual civil, unele dintre ele nefiind menționate deloc în bibliografie.

Cea mai mare parte a conținutului identificat ca plagiat ar proveni din volumul „Înscrisurile. Mijloace de probă în procesul civil”, publicat în 1998 la Editura All și semnat de Florea Măgureanu. Din această lucrare ar fi fost preluate 62 de pagini, fără nicio trimitere explicită.

Alte pasaje ar fi fost copiate din „Probele în procesul civil”, apărută în 2006 la Editura Universul Juridic, sub semnătura Mariei Fodor. În acest caz, PressOne susține că au fost preluate inclusiv notele de subsol.

De asemenea, tot potrivit PressOne, 53 de pagini ar proveni dintr-o lucrare publicată în 1996 la Editura AnkaRom din Iași, semnată de Radu Dumitru și Dan Tudurache, volum care nu ar figura nici el în bibliografia tezei.