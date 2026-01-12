B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cum îl apără PSD pe Marinescu în scandalul de plagiat: „Manevră josnică”

Cum îl apără PSD pe Marinescu în scandalul de plagiat: „Manevră josnică”

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 16:19
Cum îl apără PSD pe Marinescu în scandalul de plagiat: „Manevră josnică”
Cuprins
  1. PSD îl apără pe Marinescu în scandalul de plagiat
  2. Emilia Șercan: Radu Marinescu a plagiat
  3. Cum se apără Marinescu la acuzația de plagiat

PSD îl susține pe Radu Marinescu, ministrul său de la Justiție, în scandalul de plagiat și acuză că investigația jurnalistică a Emiliei Șercan este o „manevră josnică” și o „tentativa de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor”.

PSD îl apără pe Marinescu în scandalul de plagiat

„PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!

Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment. Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”, a transmis PSD, într-un comunicat.

Partidul mai afirmă că îl susține în continuare pe Marinescu și „se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”.

Emilia Șercan: Radu Marinescu a plagiat

Jurnalista Emilia Șercan a scris luni, pentru PressOne, că ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a copiat 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sale de doctorat.

Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

„Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată.

Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării. (…)

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive.

De altfel, tehnica de preluare neautorizată de conținut folosită de actualul ministru al Justiției este cea mai des întâlnită în tezele de doctorat ale demnitarilor români: plagiatul copy-paste”, a scris jurnalista Emilia Șercan, în articolul pentru PressOne.

Dezvăluirea vine în contextul în care ministrul a declanșat, săptămâna trecută, concursul pentru șefii DNA, Parchetul General și DIICOT.

Cum se apără Marinescu la acuzația de plagiat

„Nu pot să nu remarc că aceste acuzații vin în momentul în care am declanșat o procedură de selecție a șefilor de parchete despre care am spus că va fi o selecție profesională, apolitică, bazată pe competențe și meritocrație. Chiar doamna Șercan spune că face aceste dezvăluiri în perioada în care am declanșat această selecție.

Nu mai vorbesc despre calomniile la adresa mea. Că am apărat clanuri interlope, că am apărat în justiție oameni pe care nu i-am apărat niciodată.”, a declarat ministrul Justiției, în direct pe B1 TV.

Tags:
Citește și...
Bolojan a pus miniștrii să taie 10% din cheltuielile cu salariile. Membrii Guvernului trebuie să vină cu planurile până săptămâna viitoare. Vor fi angajați dați afară
Politică
Bolojan a pus miniștrii să taie 10% din cheltuielile cu salariile. Membrii Guvernului trebuie să vină cu planurile până săptămâna viitoare. Vor fi angajați dați afară
Newsweek: Liderul AUR, Dan Dungaciu: bursier, șef de proiect, invitat la Universitatea lui George Soros. Azi, îl atacă
Politică
Newsweek: Liderul AUR, Dan Dungaciu: bursier, șef de proiect, invitat la Universitatea lui George Soros. Azi, îl atacă
Este România pregătită pentru gerul din următoarele zile? Anunțul ministrului Energiei despre situația gazelor naturale (VIDEO)
Politică
Este România pregătită pentru gerul din următoarele zile? Anunțul ministrului Energiei despre situația gazelor naturale (VIDEO)
Probleme cu legea la Primăria Timișoara. Viceprimar USR declarat în stare de incompatibilitate
Politică
Probleme cu legea la Primăria Timișoara. Viceprimar USR declarat în stare de incompatibilitate
EXCLUSIV: Reacția ministrului Justiției la acuzațiile de plagiat. Ce explicații cere Radu Marinescu de la Emilia Șercan (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Reacția ministrului Justiției la acuzațiile de plagiat. Ce explicații cere Radu Marinescu de la Emilia Șercan (VIDEO)
Plagiatul lui Radu Marinescu. Cine vrea să îl dea afară din Guvern și de ce
Politică
Plagiatul lui Radu Marinescu. Cine vrea să îl dea afară din Guvern și de ce
Lia Olguța Vasilescu sare la Ilie Bolojan. „Nu știm cât mai suportăm”
Politică
Lia Olguța Vasilescu sare la Ilie Bolojan. „Nu știm cât mai suportăm”
Concedieri la o instituție de stat vizată de Bolojan, unde au printre cele mai mari salarii. Câți angajați vor fi dați afară
Politică
Concedieri la o instituție de stat vizată de Bolojan, unde au printre cele mai mari salarii. Câți angajați vor fi dați afară
Ministrul Justiției, acuzat că și-ar fi plagiat teza de doctorat. Prima reacție a lui Radu Marinescu: „Articol defăimător și plin de contradicții”
Politică
Ministrul Justiției, acuzat că și-ar fi plagiat teza de doctorat. Prima reacție a lui Radu Marinescu: „Articol defăimător și plin de contradicții”
Ministrul Energiei ia măsuri în contextul gerului din aceste zile. Bogdan Ivan a convocat Comandamentul Energetic Naţional
Politică
Ministrul Energiei ia măsuri în contextul gerului din aceste zile. Bogdan Ivan a convocat Comandamentul Energetic Naţional
Ultima oră
18:13 - Lucrările la Bazinul Olimpic de la Brăila vor fi terminate de compania Construcții Erbașu: „Transformăm un proiect blocat într-o infrastructură sportivă modernă” (FOTO)
18:10 - Găsirea unui loc de muncă, o adevărată provocare pentru tineri. Ce recomandă specialiștii celor care sunt în căutarea unui job
17:52 - Sac plin cu bani, găsit de un muncitor în timp ce săpa cu excavatorul. Ipoteza anchetatorilor
17:43 - Bolojan a pus miniștrii să taie 10% din cheltuielile cu salariile. Membrii Guvernului trebuie să vină cu planurile până săptămâna viitoare. Vor fi angajați dați afară
17:41 - A murit Ai, cimpanzeul care uimea lumea. Recunoștea 11 culori și peste 100 de caractere chinezești
17:13 - Sofia Vicoveanca a mai avut probleme mari de sănătate. Gheorghe Turda: „Nu mai putea să meargă, avea dureri cumplite. Am transportat-o în cărucior”
17:01 - Hoții de mașini au o nouă metodă. „Mouse jacking”, tehnica prin care rămâi fără vehicul în 5 minute
16:56 - Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile
16:49 - Mesajul teribil transmis de mama bărbatului care a murit într-un autobuz din Sibiu, sub privirile indiferente ale călătorilor: „Mi-ai luat o parte din inimă”
16:25 - Andreea Bălan se menține la același număr de kilograme de 20 de ani. Ce dietă urmează artista