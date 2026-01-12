PSD îl susține pe Radu Marinescu, ministrul său de la Justiție, în și acuză că a Emiliei Șercan este o „manevră josnică” și o „tentativa de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor”.

PSD îl apără pe Marinescu în scandalul de plagiat

„PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!

Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment. Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”, a transmis PSD, într-un comunicat.

Partidul mai afirmă că îl susține în continuare pe Marinescu și „se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”.

Emilia Șercan: Radu Marinescu a plagiat

Jurnalista Emilia Șercan a scris luni, pentru , că ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a copiat 140 de pagini din cele 247 ale lucrării sale de doctorat.

Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

„Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată.

Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării. (…)

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive.

De altfel, tehnica de preluare neautorizată de conținut folosită de actualul ministru al Justiției este cea mai des întâlnită în tezele de doctorat ale demnitarilor români: plagiatul copy-paste”, a scris jurnalista Emilia Șercan, în articolul pentru PressOne.

Dezvăluirea vine în contextul în care ministrul a declanșat, săptămâna trecută, DNA, Parchetul General și DIICOT.

Cum se apără Marinescu la acuzația de plagiat

„Nu pot să nu remarc că aceste acuzații vin în momentul în care am declanșat o procedură de selecție a șefilor de parchete despre care am spus că va fi o selecție profesională, apolitică, bazată pe competențe și meritocrație. Chiar doamna Șercan spune că face aceste dezvăluiri în perioada în care am declanșat această selecție.

Nu mai vorbesc despre calomniile la adresa mea. Că am apărat clanuri interlope, că am apărat în justiție oameni pe care nu i-am apărat niciodată.”, ministrul Justiției, în direct pe B1 TV.