Probleme cu legea la Primăria Timișoara. Viceprimar USR declarat în stare de incompatibilitate

Probleme cu legea la Primăria Timișoara. Viceprimar USR declarat în stare de incompatibilitate

Adrian Teampău
12 ian. 2026, 13:13
Cuprins
  1. Viceprimar USR declarat incompatibil de ANI
  2. Alți politicieni depistați în incompatibilitate

ANI, Agenția Națională de Integriatate semnalează probleme cu legea la Primăria Timișoara, condusă de Dominic Fritz. Viceprimarul USR Paula Ana Romocean a fost declarat în stare de incompatibilitate.

Viceprimar USR declarat incompatibil de ANI

Agenţia Naţională de Integritate a stabilit că Paula Ana Romocean, în prezent viceprimar în Timişoara s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2021 – mai 2023. Potrivit ANI, situația datează de pe vremea când Romocean ocupa un loc în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

Potrivit unui comunicat de presă, actualul viceprimar USR s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 – 22 mai 2023. La vremea respectivă, a ocupat simultan funcția de membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara și, totodată,  a exercitat funcții de conducere în USR Timiș, fiind membru în Biroului Local Timişoara.

Potrivit inspectorilor de intergritate, Paula Ana Romocean ar fi încălcat art. 187 alin. (13) coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

În comunicat se mai arată că „persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii și a beneficiat de dreptul de a se apăra, inclusiv prin avocat sau prin transmiterea unui punct de vedere scris”. Viceprimarul USR riscă să-și piardă dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de trei ani, inclusiv în cazul în care ar fi eligibilă pentru funcții similare.

Alți politicieni depistați în incompatibilitate

ANI a mai anunțat, în acest context că a mai depistat două persoane în situații de incompatibilitate în cadrul unor spitale din România. Potrivit ANI, Victor Antoniu Jugănaru s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 9 decembrie 2022 – 15 noiembrie 2025.

Simultan, în această perioadă, el a ocupat funcția de membru titular în Consiliul de Administraţie în cadrul Institutului de Urgenţe pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” și o poziție de conducere în cadrul PNL. Jugănaru a fost vicepreşedinte al Departamentului pentru Politici în Sănătate în cadrul Biroului Politic al PNL, Filiala Sector 3.

Olimpiu Sorin Hăţăgan s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada în perioada 17 mai 2023 – 27 august 2025. Asemenea, colegului său, el a ocupat poziția de membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc „Dr. Valer Russu” Luduş a exercitat şi funcţia de preşedinte a Organizaţiei PNL Luduş.

