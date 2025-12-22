Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a anunțat o nouă măsură pentru stoparea importului ilegal de deșeuri. Este vorba despre folosirea unui scaner cu raze X de către Garda de Mediu, scaner cu care vor fi controlate camioanele ce intră în România. „Este un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor”, a afirmat ministra.

Buzoianu anunță o nouă „armă” în lupta contra mafiei deșeurilor

„Stop importului ilegal de deșeuri!

Camioanele care intră în țară cu deșeurile ilegale vor putea fi oprite începând cu această săptămână, scanate rapid și eficient de o echipă mobilă a Gărzii Naționale de Mediu care va folosi un scaner cu raze x.

În poza de mai jos puteți vedea cum arată scanerul prin care trec camioanele, iar apoi e identificat dacă sunt sau nu transportate deșeuri ilegale. Evident, acest scaner nu va fi suficient pentru a ajunge să fie testate toate camioanele care intră în țară, dar este un pas uriaș pentru lupta împotriva mafiei gunoaielor – un echipament ultra modern care a costat aproximativ 2 milioane de euro din PNRR. Acest scaner a fost deja testat și va putea fi pus în zone de frontieră.

Pe scurt: aducem secolul XXI în activitatea de control a Gărzii de Mediu. Astăzi Garda de Mediu are mijloace, are legislatie și efective suplimentate de control și vor putea opri mai eficient la graniță deșeuri ilegale care intră anual în țară, pentru a evita abandonarea sau incinerarea lor.

Numai în ultima lună au fost realizate 750 de acțiuni ale Gărzii de Mediu în care au fost utilizate echipamentele moderne achiziționate prin PNRR. Pentru ca acest lucru să poată fi realizat am adoptat imediat ce am ajuns la minister normele necesare în legislație. Ceea ce până ieri părea de necrezut, îmi doresc să devină o normalitate în abordarea modernă a activității de inspecție.

Combatem eficient importurile ilegale de deșeuri și criminalitatea de mediu!”, a transmis ministra Diana Buzoianu, într- pe Facebook.