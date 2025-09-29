B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”

Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”

Ana Maria
29 sept. 2025, 21:36
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Călin Georgescu despre George Simion
  2. Cum vede George Simion viitorul AUR și alianțele politice
  3. Ce condiții pune AUR pentru o colaborare cu PSD

Călin Georgescu a vorbit despre George Simion. De asemenea, fostul candidat la alegerile prezidențiale consideră că un PSD reformat „ca pe vremuri” ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea țării. Totodată, Georgescu vede partidul AUR pe un drum foarte bun și îi apreciază evoluția liderului George Simion.

Călin Georgescu a discutat despre George Simion și a spus că liderul AUR „s-a maturizat mult, dar mai are încă de lucru”.

Ce spune Călin Georgescu despre George Simion

„George Simion a fost protejatul meu, atât! Acest lucru se menține. Sunt acuzați cei de la AUR că sunt extremiști, nu sunt așa, sunt suveraniști. Le trebuie mai multă consecvență celor de la AUR. George Simion s-a maturizat mult, dar mai are încă de lucru în ceea ce îl privește. Pe viitor lucrurile se vor dezvolta mult mai bine, mai ales că în cazul unor alegeri anticipate partidul AUR poate face și 50%. De asemenea un PSD reformat ca pe vremuri ar putea ajuta foarte mult această țară. Nemulțumirea poporului român a ajuns la 70%, trei sferturi din populația acestei țări”, a spus Georgescu la Gândul Live, potrivit Știripesurse.

Cum vede George Simion viitorul AUR și alianțele politice

George Simion a explicat la Realitatea Plus că AUR trebuie să fie pregătit pentru guvernare și că are nevoie de alianțe cu alte partide parlamentare:

„Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare. Pentru că este inevitabil. Sperăm noi din toamnă să ajungem la guvernare.”

Ce condiții pune AUR pentru o colaborare cu PSD

Simion a precizat că negocierile cu PSD ar depinde de poziția partidului față de anumite politici europene și sociale:

„Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid sorosist care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare a Europei și tot acest curent LGBT-ist sau rămâne de partea poporului român și votează”, a mai spus George Simion.

