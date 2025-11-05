B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului

Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului

Adrian A
05 nov. 2025, 16:05
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează găurile din discursurile suveranistului
Cuprins
  1. Discursurile suveranistului sub lupa lui CTP
  2. Călin Georgescu, ori mielul lui Dumnezeu, ori lupul dracului
  3. Călin Georgescu a răsturnat raftul cu cărțile sfinte

Călin Georgescu vrea să își impresioneze fanii cu tot felul de ziceri care mai de care scoase din cărți la care „prostimea” nu a ajuns. Doar că cine analizează atent, observă că discursurile suveranistului se bat cap în cap. Dar cine are timp să îl contrazică pe „alesul poporului”?

Discursurile suveranistului sub lupa lui CTP

„Lupul lui Dumnezeu!
Scriu acest text în primul rând pentru credincioșii ortodocși din România. Pentru cei care cred sincer în cuvântul lui Dumnezeu.
Eu sunt un om al științei – ceea ce nu înseamnă automat că sunt și ateu. Cred și eu, dar în altceva: în rațiune, în observație, în experiment, în logică, în dovezi, în demonstrație. Pe baza acestora am analizat la început zicerile lui Dumnezeilă Georgescu. Erau atât de aberante, încât devenea ridicol să raționezi asupra lor. Am renunțat.
Acum însă, nu mai e vorba de știință, ci de credință. Apărând tot timpul cu o icoană în fundal, Georgescu se prezintă ca trimisul lui Dumnezeu în România. Românii sunt poporul ales și el este Mesia. Cu ajutorul lui Dumnezeu, rezolvă toate problemele economice, bugetare, sociale, de politică externă și de apărare ale țării.”, este o introducere a jurnalistului care analizează atent discursurile suveranistului Călin Georgescu.

Călin Georgescu, ori mielul lui Dumnezeu, ori lupul dracului

Călin Georgescu se încurcă în lupi, daci, oi și Dumnezeu. Nici el nu știe ce să mai arate fanilor săi că e mai sus decât orice muritor de rând. Și aflăm din ultimul dintre discursurile suveranistului că el e lup. Probabil născut din țărâna sfântă a dacilor. Doar că se pune rău cu Dumnezeu. CTP explică pe larg:

„Dar ce spune ieri omul lui Dumnezeu, anunțând că nu susține pe nimeni și că boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei? Nici mai mult, nici mai puțin decât că el este un lup și lupii nu se vând pentru un os mai mare. Bineînțeles că a ales să fie lup în legătură cu dacii pe care i-a mai invocat – falsa „lege a Sarmizegetusei” – ca opoziție la Occident. Lupul draco înfipt în băț era un steag de război, nu numai al dacilor.
Care este însă animalul ce îl întruchipează pe Iisus, fiul lui Dumnezeu, înomenit pe Pământ? Știe orice credincios, Mielul! Mielul sacrificat pentru răscumpărarea păcatelor oamenilor.”, scrie Cristian Tudor Popescu.

Călin Georgescu a răsturnat raftul cu cărțile sfinte

„Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu! Prădătorul nemilos, acționând în haită, este alăturat lui Dumnezeu. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român care a îndemnat la votarea lui Georgescu fie pe față, fie prin dos. Aș vrea să știu cum explică asta un creștin-ortodox votant Georgescu.
Căci eu, doar cu rațiunea și cunoașterea de partea mea, nu mă pot gândi decât la spusele lui Iisus către ucenicii săi: „Vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor” (Matei, 10,16), „Păziți-vă de prooroci mincinoși, ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori” (Matei, 7, 15,23).”, își încheie jurnalistul Cristian Tudor Popescu analiza pe textele din discursurile suveranistului.
Tags:
