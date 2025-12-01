Călin Georgescu se află la Alba Iulia, de Ziua Națională a României. Fostul candidat la prezidențiale a susținut un discurs delirant de 1 Decembrie 2025. „România trebuie să devină din nou o istorie nouă,” a spus el, subliniind dezamăgirea față de modul în care este percepută Ziua Națională.

Georgescu a făcut un apel la conștientizare și unitate, potrivit : „Sufletul românesc nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa în care națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei.” El a adăugat că „nu reforma politică salvează țara, ci familia creștină, iubirea de aproape și Iisus.”

Redăm, mai jos, discursul integral rostit de Georgescu:

„România trebuie să devină din nou o istorie nouă.

Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă doar să bifeze o anumită zi, când fiecare zi ar trebui să fie Ziua Națională.

Sufletul românesc nu este de vânzare.

Suntem datori să păstrăm vie clipa în care națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei.

Să ne luăm soarta în propriile mâini. Luptați să deveniți conștienți.

Nu reforma politică salvează țara, ci familia creștină, iubirea de aproape și Iisus.

Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum. Lupta cu dușmanii interiori. Cu frica care este mai mare decât libertatea. Cu așteptarea salvatorului extern care este cea mai parsivă formă de sclavie. Cu iluzia binelui, zona în care ne aflăm astăzi. Aceștia sunt dușmanii României. Viitorul țării noastre este doar în interiorul ei. Renașterea interioară ne stă la îndemână.

Poate se întreabă cineva. Eu respect toți partenerii din Europa, dar nu voi construi viitorul țării mele după voia lor”, a spus Călin Georgescu.

Cum a fost primit discursul lui Călin Georgescu la Alba Iulia

Discursul lui Călin Georgescu nu a trecut neobservat și a generat reacții aprinse chiar în timpul marșului . La Alba Iulia, un bărbat l-a apostrofat pe Georgescu, strigând: „Marș la Moscova!” și l-a numit „trădător de țară”. De asemenea, l-a acuzat de manipulare.

Bărbatul, identificat de reporterii Antena 3 CNN ca fiind din București și membru al formațiunii „Lupii tricolori”, i-a cerut lui Georgescu să explice ce a făcut în perioada în care a locuit în Viena. Incidentul a adus un plus de tensiune în contextul evenimentelor din 1 Decembrie.

„Am venit să îmi exprim mesajul față de „președintele ales”: nu e ales de nimeni. Manipulează oamenii. A stat în Austria, poate are venit la plic de la securiștii lui, români, ruși, ci ne l-a plătit. Spune numai minciuni„, a spus bărbatul.