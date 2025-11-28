AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL

Potrivit sondajului realizat de Flashdata, AUR se află pe primul loc în preferințele bucureștenilor, urmat de PSD, USR și PNL.

Cu cine ar vota bucureștenii la parlamentare

Cei mai mulți dintre bucureșteni s-ar îndrepta către AUR, după cum arată cercetarea realizată de Flashdata.

Astfel, ca intenţie de vot la alegerile parlamentare, în Bucureşti, pe primul loc se situează AUR, cu 27%, urmat de PSD, cu 22%, USR – 20%, PNL – 14%.

Mai jos în clasament se află SENS cu 6%, și POT şi REPER cu câte 2% fiecare.

Directia în care merge țara

Cât despre direcția în care merge țara, 72% dintre bucureșteni cred că ne îndreptăm în direcția greșită, în timp ce doar 20% spun că România e pe un drum bun. Alți 8% dintre cei intervievați nu au știut sau nu au vrut să răspundă la întrebare.

În plus, bucureștenii se simt nereprezentați în deciziile guvernului.

Astfel, 37% dintre participanții la sondaj spun că sunt nemulțumiți de felul în care sunt reprezentați în guvern, iar 20% sunt foarte nemulțumiți. De partea cealaltă, 20% sunt mulțumiți de deciziile guvernului și doar 12% sunt foarte mulțumiți.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.200 respondenți, în perioada 26 – 27 noiembrie. Metoda de culegere a datelor a fost CAWI (chestionare online), iar marja de eroare este de plus/minus 2,8%.

Cum stau lucrurile la nivel național

Dacă ne uităm la un sondaj realizat la începutul acestei luni, dar la nivel național, vedem că AUR conduce cu 38%, dar a pierdut din viteză și a scăzut două procente.

În acest context, PSD înregistrează o creștere ușoară, ajungând la 19.5% din intenția de vot, față de 17.6% în luna octombrie. PNL și USR mențin cifre stabile, cu 14.6%, respectiv 12.3%. Alte formațiuni precum UDMR, SENS, și POT au procente în jurul a 3-5%, conform datelor prezentate de pe 6 noiembrie.