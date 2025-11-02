B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Călin Georgescu se ține departe de Anca Alexandrescu. Fostul candidat nu se implică în alegerile de la București

Călin Georgescu se ține departe de Anca Alexandrescu. Fostul candidat nu se implică în alegerile de la București

Adrian Teampău
02 nov. 2025, 23:42
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu o ignoră pe Anca Alexandrescu
  2. Fostul candidat amintește de anularea prezidențialelor

Călin Georgescu a anunțat că nu se va implica în alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului Bucureşti. El a declarat că nu crede în acest scrutin.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 nu recunoaște alegerile pentru Primăria Capitalei. Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, Călin Georgescu a afirmat că scrutinul este organizat de un guvern ilegitim. Mai mult, susține că pe 7 decembrie, data la care au fost programate alegerile, se împlinește un an de la anularea scrutinului prezidențial.

„Despre aceste alegeri am de spus următoarele. Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la Bucureşti, nici oriunde altundeva. Nimeni nu mă poate convinge de contrariu. Avem precedentul anulării a legilor din 6 decembrie 2024 şi mascarada celor din mai 2025”, a spus Călin Georgescu.

Fostul candidat a declarat că nu se va implica în alegerile de la Primăria Municipiului București. Aceasta deși tabăra suveranistă se aștepta să-l vadă la braț cu Anca Alexandrescu. Georgescu susține că nu crede în acest scrutin. Totodată, îndeamnă alegătorii bucureșteni să se gândească de două ori „înainte de a valida o farsă”. Cu alte cuvinte își îndeamnă adepții să nu participe la votul organizat pe 7 decembrie.

„Prin urmare, nu pot crede în aceste alegeri din Bucureşti şi consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparenţa binelui”, a mai transmis fostul candidat.

Călin Georgescu vorbeşte, în mesajul video pe care l-a postat, duminică seară, despre „agitaţia acestor aşa-zise alegeri de la Primăria Bucureşti”. El amintește că pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor prezidențiale. În opinia sa, participarea la alegerile locale pentru Primăria Generală ar legimima ceea ce numește frauda de anul trecut.

„Pentru mine acest lucru este inacceptabil. Este o linie a demnităţii pe care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu ar fi avut nevoie de alegeri la Bucureşti (…) Nu mă pot implica în niciun fel, nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri”, a mai transmis fostul candidat.

El a insistat că nici un partid, nici nou și nici mai vechi nu poate susţine că vorbeşte în numele lui. Declarația lui Călin Georgescu indică o distanțare de partidele populist-suveraniste, precum AUR sau POT. În vreme ce AUR a anunța că o va susține pe Anca Alexandrescu, POT are propriul candidat, actorul George Burcea.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, pe 16 septembrie 2025. El este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia.

