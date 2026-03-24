Acasa » Politică » Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR

Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 20:47
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce spune Manole despre ajutorul pentru pensionari
  2. De ce a atacat AUR Legea bugetului la CCR

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că pensiile vor ajunge la oameni înainte de Paşte, însă ajutorul pentru cei cu pensii sub 3.000 de lei ar putea întârzia, după ce bugetul pe 2026 a fost contestat de AUR la Curtea Constituțională (CCR).

Ce spune Manole despre ajutorul pentru pensionari

„O să avem o discuție și astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înțeleg această obstrucție care are ca repercusiune și faptul că se poate întârzia cu banii ăia”, a declarat Florin Manole, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă pensiile pe aprilie vor fi plătite înainte de Paște sau e posibil să întârzie și ele, ministrul a răspuns: „Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paște”.

De ce a atacat AUR Legea bugetului la CCR

Legea bugetului de stat pe anul acesta a fost votată de Parlament abia pe 20 martie, însă a fost atacată la CCR de AUR, care a invocat mai multe „motive de neconstituționalitate”.

„Printre principalele motive de neconstituționalitate invocate se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei și asupra românilor. O lege cu impact direct asupra a milioane de cetățeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparență și fără consultare reală, în condițiile în care această urgență a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului.

De asemenea, AUR denunță fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală. Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari și încalcă principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă”, a transmis AUR, într-un comunicat.

Partidul a cerut „oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate și sancționarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni, acuzând încălcări grave ale Constituției și adoptarea bugetului printr-o procedură abuzivă, care a favorizat interesele Guvernului Bolojan și a afectat direct românii”.

Contestația AUR va fi analizată de CCR joi.

