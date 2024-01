Care este linia roșie pentru Guvern în negocierile cu fermierii și transportatorii: „Nu se pot accepta revendicări care deschid portițe pentru evaziune sau care pun în discuție accesarea banilor europeni”

Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ţuţuianu, a explicat joi, într-o intervenție pentru B1 TV care este linia roșie a Guvernului în negocierile cu fermierii și transportatorii protestatari: măsuri care să reducă lupta cu evaziunea fiscală și cele care pot duce la pierderea banilor europeni.

Ce nu va accepta Guvernul să negocieze cu fermierii și transportatorii protestatari

„Și premierul, și Guvernul sunt deschiși la dialog. Vor continua să poarte discuții cu protestatarii și aceste discuții vor continua atâta timp cât va fi necesar. Credem că dialogul este calea rezolvării problemelor și nu confruntarea în stradă.

În al doilea rând, Guvernul este deschis pentru orice soluție. Singurele limite care au fost comunicate public: nu se pot accepta revendicări care deschid portițe pentru evaziune sau care pun în discuție accesarea banilor europeni, din programele pe care România le-a convenit cu UE și care ar putea să ne ducă în situația să restituim banii primiți din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.

Va exista și la Ministerul Finanțelor, și la alte ministere deschiderea necesară pentru dialog cu protestatarii, în așa fel încât să ajungem la soluții care să fie în interesul dezvoltării agriculturii și a sectoruluid e transporturi, cele două sectoare fiind foarte importante pentru economia națională”.

Fermierii acuză Guvernul de linșaj mediatic

În replică, Dănuț Andruș, reprezentant al fermierilor, a precizat că nimeni nu își dorește măsuri care să permită evaziunea fiscală și că această acuzație este un linșaj:

Noi nu am cerut chestiuni care să ducă țara în evaziune. Cred că statul este cel mai mare evazionist, trebuie să vă asumați acest lucru. Trebuie găsite soluții cu mediul antreprenorial românesc în toate sectoarele iar cerințele care au fost pus epe masa prim-ministrului și ale Guvernului nu reflectă acest lucru pe care îl inserația cum public. Vă rog să confirmați acest lucru, pentru că noi nu amc erut să facem evaziune fiscală, am cerut o transparență în luarea deciziilor, am cerut ca acest lucru să fie discutat și cu mediul care nu este afiliat asociațiilor și lucrurile să intree în normalitate”.