B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă a luat Bucureștiul la pas. Unde sunt cele mai periculoase treceri de pietoni (VIDEO)

Cătălin Drulă a luat Bucureștiul la pas. Unde sunt cele mai periculoase treceri de pietoni (VIDEO)

Adrian A
17 nov. 2025, 12:20
Cătălin Drulă a luat Bucureștiul la pas. Unde sunt cele mai periculoase treceri de pietoni (VIDEO)
Cuprins
  1. Una din cele mai periculoase treceri de pietoni
  2. S-a mai încercat amplasarea unor camere

Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a luat Bucureștiul la pas. Și a depistat cele mai periculoase treceri de pietoni.

Una din cele mai periculoase treceri de pietoni

În periplul său pe străzile Capitalei, Cătălin Drulă a ajuns la unda din cele mai periculoase treceri de pietoni din Capitală. Este vorba despre o trecere de pe Bulevardul Poligrafiei.

Pietonii trebuie să treacă peste nu mai puțin de șase benzi de circulație, iar zona este una unde șoferii circulă cu viteză mult peste ceal legală. În plus, trecerea de pietoni nu este nici semaforizată.

Candidatul USR la Primăria Capitalei spune că treceri de acest fel sunt sute în București și promite că toate vor fi monitorizate cu camere de supraveghere și, de asemenea, vor fi semaforizate.

„Ca primar, voi implementa un proiect amplu de monitorizare a traficului. În primă fază, vom include în proiect 100 de camere pe cele mai importante artere și în punctele negre din oraș și, ulterior, îl vom extinde până la 300 de camere. Regulile sunt reguli și trebuie respectate pentru a preveni accidente tragice. Astfel de sisteme automate sunt instalate în toate capitalele europene ca să asigure siguranța locuitorilor și respectarea regulilor.”, a transmis Cătălin Drulă.

S-a mai încercat amplasarea unor camere

În București, ideea nu e nouă și s-a mai propus, însă totul s-a oprit la stadiul de proiect. Chiar și acum, Administrația Străzilor abia a reușit să facă un contract pentru un studiu de fezabilitate privind implementarea unui sistem de monitorizare, după cum arată jurnaliștii de la Buletin de București. S-au dat 50.000 de euro și acum se așteaptă studiul.
Tags:
Citește și...
Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice
Politică
Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice
Ciprian Ciucu, parteneriat cu REPER. Ce scrie în protocolul de colaborare (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, parteneriat cu REPER. Ce scrie în protocolul de colaborare (VIDEO)
Ciucu îl întrece pe Băluță în sondajul AtlasIntel
Politică
Ciucu îl întrece pe Băluță în sondajul AtlasIntel
Nicușor Dan respinge interpretarea USR: „La congresul PNL am spus deja că voi fi un partener”
Politică
Nicușor Dan respinge interpretarea USR: „La congresul PNL am spus deja că voi fi un partener”
Un nou sondaj dă peste cap toate previziunile. Patru candidați despărțiți de doar un procent
Politică
Un nou sondaj dă peste cap toate previziunile. Patru candidați despărțiți de doar un procent
Lipsa de transparență legiferată oficial. Deputații propun restrângerea accesului la informații de interes public
Politică
Lipsa de transparență legiferată oficial. Deputații propun restrângerea accesului la informații de interes public
Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței în clinica stomatologică. Ce-l nemulțumește la ministerul condus de Rogobete
Politică
Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței în clinica stomatologică. Ce-l nemulțumește la ministerul condus de Rogobete
Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
Politică
Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă
Politică
Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă
Drulă: Încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă și primarii de sectoare dau banii pe mobilier stradal / Ce spune candidatul USR despre „uscătorul de rufe” din Sectorul 4 (VIDEO, FOTO)
Politică
Drulă: Încă sunt bucureșteni care n-au apă caldă și primarii de sectoare dau banii pe mobilier stradal / Ce spune candidatul USR despre „uscătorul de rufe” din Sectorul 4 (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
12:50 - Femicid în județul Teleorman. Nereguli grave descoperite în activitatea polițitilor.14 polițiști vor fi anchetați
12:46 - Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi pe unul dintre cei mai mari Sfinți. Mulți români îi poară numele
12:20 - Daciana Sârbu: „Am o adicție”. Ce face de patru-cinci ori pe zi
12:20 - Starul hollywoodian Tom Cruise, omagiat la Governors Awards cu un premiu onorific: „Cinematografia mă poartă în jurul lumii” (VIDEO)
12:03 - Candidații la stat vor fi verificați la diplome. Proiect de lege pentru depistarea impostorilor din funcții publice
Catalin Drula
11:50 - Ciprian Ciucu, parteneriat cu REPER. Ce scrie în protocolul de colaborare (VIDEO)
11:36 - Revolut avertizează asupra creșterii tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice
11:35 - Ciucu îl întrece pe Băluță în sondajul AtlasIntel
11:28 - Risc de explozie la o navă avariată de o dronă rusească. Autoritățile evacuează locuitorii din satul Plauru
11:26 - Femeia informată este o femeie protejată – tot ce trebuie să știi despre cancerul de sân