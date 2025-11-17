Cătălin Drulă a luat Bucureștiul la pas. Unde sunt cele mai periculoase treceri de pietoni (VIDEO)

Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a luat Bucureștiul la pas. Și a depistat cele mai periculoase treceri de pietoni.

Una din cele mai periculoase treceri de pietoni

În periplul său pe străzile Capitalei, Cătălin Drulă a ajuns la unda din cele mai periculoase treceri de pietoni din Capitală. Este vorba despre o trecere de pe Bulevardul Poligrafiei.

Pietonii trebuie să treacă peste nu mai puțin de șase benzi de circulație, iar zona este una unde șoferii circulă cu viteză mult peste ceal legală. În plus, trecerea de pietoni nu este nici semaforizată.

Candidatul USR la Primăria Capitalei spune că treceri de acest fel sunt sute în București și promite că toate vor fi monitorizate cu camere de supraveghere și, de asemenea, vor fi semaforizate.

„Ca primar, voi implementa un proiect amplu de monitorizare a traficului. În primă fază, vom include în proiect 100 de camere pe cele mai importante artere și în punctele negre din oraș și, ulterior, îl vom extinde până la 300 de camere. Regulile sunt reguli și trebuie respectate pentru a preveni accidente tragice. Astfel de sisteme automate sunt instalate în toate capitalele europene ca să asigure siguranța locuitorilor și respectarea regulilor.”, a transmis .

S-a mai încercat amplasarea unor camere

În București, ideea nu e nouă și s-a mai propus, însă totul s-a oprit la stadiul de proiect. Chiar și acum, abia a reușit să facă un contract pentru un studiu de fezabilitate privind implementarea unui sistem de monitorizare, după cum arată jurnaliștii de la Buletin de București. S-au dat 50.000 de euro și acum se așteaptă studiul.