Cătălin Drulă: Compania Municipală de Parking trebuie desființată

Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei, propune desființarea companiei municipale de parking. Această companie înființată de Gabriela Firea are peste 200 de angajați, dar nu reușește de șase ani să recupereze banii din amenzile pentru parcări.

”Compania Municipală de Parking trebuie desființată. În ultimii șase ani, s-au strâns 156 de milioane de euro care trebuiau încasați de primărie din amenzi pentru parcări, dar nu au ajuns niciodată în buget. De ce? Angajații companii nu au dreptul legal de a da sancțiuni și nici nu au acces la datele despre proprietarii autoturismelor. Vorbim de bani care trebuiau investiți în parcări moderne, în siguranța rutieră, pentru a rezolva probleme reale.”, spune Cătălin Drulă.

Candidatul USR acuză că primarii de sectoare că încalcă hotărârea de consiliul general 124/2008 ce reglementează spațiile de parcare din Municipiul București și încasează bani ilegal pe parcări în sectoarele 3,4,6.

”Parcările de utilitate publică generală trebuie administrate exclusiv de Primăria Capitalei. Punct. Pe prietenie politică, sunt sectoare care calcă flagrant în picioare această responsabilitate: sectorul 3, 4 și 6. Acolo unde e responsabilitatea primăriei general intervin și încasează ilegal bani pe parcare. Pentru cetățeni e un haos, aplicații diferite, reguli diferite, de zici că nu suntem în același oraș!”, declară Drulă.

Cătălin Drulă indică și alte probleme la compania municipală de parking care cu 200 de angajați nu poate monta indicatoare și a contractat cu sute de mii de euro o firmă cu un singur angajat, deținută de un bărbat în vârstă de 79 de ani.

”Parkingul e o afacere penelistă în București. Compania înființată de Gabriela Firea a fost preluată cu arme și bagaje de partidul galben, iar oamenii lor închid ochii la ce fac sectoarele care nu respectă politicile municipale. Concluzia e simplă: ne trebuie o politică unitară privind parcările în București, iar sinecurile trebuie să dispară. Banii încasați pe parcări trebuie reinvestiți în oraș, în park&ride-uri, în parcări subterane, în bulevarde reabilitate și transport în comun, nu să meargă pe sinecuri și feude de partid.”, concluzionează Cătălin Drulă.