Cătălin Drulă critică dur măsurile fiscale pregătite de coaliție: „Nu știu pe unde să mai scoată cămașa și încearcă să pună această creștere de taxe în cârca celor care cred ei că nu votează cu PSD” (VIDEO)

Președintele USR, Cătălin Drulă, a criticat faptul că Daniel Dăianu, în calitate de președinte al Consiliului Fiscal s-a aliniat la mesajul PSD-PNL în ceea ce privește creșterea poverilor fiscale, fără să spună nimic despre risipa bugetară:

Cătălin Drulă a spus în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, că PSD-PNL încearcă să se ascundă după credibilitatea unei instituții, BNR.

„Domnul Isărescu are o carieră lungă, alege dumnealui cum vrea să o închidă. Domnul Dăianu are în schimb o responsabilitate instituțională, este șeful Consiliului Fiscal, cel care ar trebui să tragă de urechi acest Guvern. Este această Lege dată în 2010 sub presiunea FMI, o Lege a responsabilității fiscale, Legea 69/2010, care nu se respectă absolut deloc….Domnul Dăianu tace.

Guvernul spune, cheltuielile sunt rigide. Ăsta este termenul lor. E rigid că trebuie să se facă contract pentru patru bărci la preț dublu la Ministerul Transporturilor, sunt rigide buticurile lui Rădoi prin care se drenau bani, sunt rigide toate posturile create pentru diverși oameni. De toate lucrurile astea nu ne putem atinge de ele pentru căs e supără clientela de partid PSD și PNL. Este un lucru fals. Se risipesc bani prin statul român. Noi am făcut și site-ul oprimjaful.ro în care arătăm un exemplu în fiecare zi: aici 10 milioane, aici 50, aici câteva sute. Din asta vezi cum se scurg miliarde iar acum nouă ni se cere să plătim nota de plată a acestor miliarde”.

Cătălin Drulă critică dur Guvernul Ciolacu pentru că va mări povara fiscală, dar nu se va atinge în realitate de reducerea cheltuielilor bugetare:

„Nu știu pe unde să mai scoată cămașa și încearcă să pună această creștere de taxe în cârca celor care cred ei că nu votează cu PSD. Unii votau cu PNL, eu îi invit să voteze cu USR, pentru că suntem un partid responsabil fiscal care nu schimbă în două săptămâni taxele, nu vine peste noapte și: surpriză, surpriză, poate aveați un septembrie liniștit. De la 1 octombrie se schimbă, descurcați-vă cu firma cum veți putea.

Crescutul de taxe o va face. De tăiat cheltuieli nu s-a atins absolut nimic. Au continuat angajările, au continuat cumpăratul de mașini, tot acest dezmăț de la buget. Falimentează companii din domeniul feroviar, este un dezastru complet”.