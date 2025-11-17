B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă demarează proiectul Parcului Uranus. Spațiu verde în inima Bucureștiului (VIDEO)

Cătălin Drulă demarează proiectul Parcului Uranus. Spațiu verde în inima Bucureștiului (VIDEO)

Adrian A
17 nov. 2025, 13:06
Cătălin Drulă demarează proiectul Parcului Uranus. Spațiu verde în inima Bucureștiului (VIDEO)
Cuprins
  1. Uranus, parcul din inima Bucureștiului
  2. Ce înseamnă proiectul Parcului Uranus

Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei, şi consilierii generali USR au depus proiectul care propune realizarea Parcului Uranus, un amplu spaţiu verde public de aproape 80 de hectare în zona Palatului Parlamentului.

Uranus, parcul din inima Bucureștiului

Cătălin Drulă a transmis o scrisoare oficială către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, solicitând sprijinul instituţional pentru demararea proiectului.

„A venit momentul ca Parlamentul României să facă un gest de deschidere şi de reparaţie către bucureşteni şi către toţi românii. După cum ştiţi, Palatul Parlamentului şi terenul din jurul său au o istorie traumatizantă pentru oraşul Bucureşti. Un cartier întreg, cu sute de clădiri, a fost distrus – la fel şi vieţile a mii de români – pentru a face loc construcţiei în care ne desfăşurăm activitatea.”, spune Cătălin Drulă.

Ce înseamnă proiectul Parcului Uranus

Prin acest proiect, Cătălin Drulă şi USR propun transformarea terenului dintre Parlament şi Catedrala Mântuirii Neamului într-un spaţiu public verde, deschis cetăţenilor, care să devină un simbol al reconectării dintre instituţiile statului şi oameni.

Iniţiativa propune formarea unui acord instituţional între toate părţile implicate şi începerea discuţiilor pentru stabilirea primilor paşi. Drulă subliniază că proiectul Parcului Uranus nu este doar o investiţie urbană, ci şi un act de reconciliere istorică între stat şi cetăţeni.

„La noi, avem această barieră pusă între Parlament și cetățeni. Și un spațiu care este răpit oamenilor. Cum ar fi ca aici să avem un parc? Să nu mai existe o fortăreață, niște garduri imense care pun o barieră între oameni și oamenii politici.”, afirmă Cătălin Drulă.

Parcul Uranus ar putea deveni unul dintre cele mai mari spații verzi din centrul Bucureștiului, un loc de promenadă, evenimente publice, cultură și participare civică.

Proiectul „Parcul Uranus” are o dimensiune profund simbolică. Înainte de ridicarea Casei Poporului, zona găzduia cartierul Uranus, un cartier istoric al Bucureștiului, demolat în anii ’80 de regimul Ceaușescu. În locul său au rămas clădiri monumentale, bulevarde largi și o curte imensă închisă între zidurile Parlamentului.

