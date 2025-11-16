Cătălin Drulă: Mereu au fost manipulări grosiere cu sondajele. Eu cred că e foarte important să discutăm nu despre sondaje, ci despre viitorul Bucureștiului (VIDEO)

B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 20:22
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, nu ia în serios sondajele înainte de alegeri. Acesta a afirmat că sondajele de multe ori au fost folosite ca instrumente de manipulare și a dat și câteva exemple recente, când acestea s-au dovedit a fi extrem de departe de ce au votat românii până la urmă. Drulă a mai afirmat că preferă să discute despre problemele Bucureștiului, nu despre sondaje.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Drulă: Să discutăm despre problemele Bucureștiului, nu despre sondaje

„Cel mai bun sondaj s-a dovedit a fi, de fiecare dată în București, că e votul. Dacă ne uităm la jocul acesta cu sondajele, vedem că mereu au fost niște manipulări grosiere. Nu e nevoie să ne uităm mai mult decât anul trecut. Cu două zile înainte de alegeri, dl Burduja era puțin înaintea lui Nicușor Dan, cu 27 și ceva la sută scor. Au fost alegeri după două zile: 47% – Nicușor Dan, 7% – Burduja.

S-a întâmplat și în 2016, tot Nicușor Dan a fost victima acestor manipulări. Aveam 30% dl Predoiu atunci, 10 – Nicușor Dan. Au fost alegeri după două zile și, de fapt, a fost invers.

Nu contează. Până la urmă, e important să discutăm despre lucrurile care-i afectează pe bucureșteni, despre ce facem din 7 decembrie, despre cine a susținut o agendă a adevărului și a lucrurilor puse în ordine în București. (…)

Cine n-are despre ce să discute discută despre sondaje. Eu cred că e foarte important să discutăm despre viitorul orașului”, a declarat Cătălin Drulă.

