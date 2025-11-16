B1 Inregistrari!
Cătălin Drulă: Parteneriatul cu Nicușor Dan e vechi. În 2012, am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. Noi, USR, suntem singurii care i-am rămas alături (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 21:50
Cătălin Drulă: Parteneriatul cu Nicușor Dan e vechi. În 2012, am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. Noi, USR, suntem singurii care i-am rămas alături (VIDEO)
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Drulă, despre parteneriatul cu Nicușor Dan și viziunea privind dezvoltarea Bucureștiului
  2. Drulă, despre mafia imobiliară din Capitală. Și un atac la contracandidați

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a vorbit despre parteneriatul său cu președintele Nicușor Dan și viziunea lor comună privind dezvoltarea uniformă a Bucureștiului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Drulă, despre parteneriatul cu Nicușor Dan și viziunea privind dezvoltarea Bucureștiului

„Acest parteneriat de care a vorbit președintele nu e de azi, de ieri. (…) În 2012 am participat prima dată ca voluntar în campania sa pentru Primăria București. E un respect între noi. Am lucrat împreună inclusiv în pozițiile oficiale: când eu eram ministru al Transporturilor și Nicușor Dan primar, am introdus biletul unic metropolitan. Am avut și alte proiecte pe care le-am făcut împreună.

E un parteneriat natural între USR și Nicușor Dan. Noi l-am susținut și în 2020, nu ne-am dezis și l-am susținut și în 2024. Suntem singurii care i-am rămas alături. Credem în această agendă a lucrurilor așezate onest”, a declarat Cătălin Drulă.

Drulă, despre mafia imobiliară din Capitală. Și un atac la contracandidați

„Vorbeam despre un buget unic metropolitan, cum a avut Capitala până în 2001, despre un urbanism centralizat și uniform pe oraș, să nu fie șase sectoare în care lucrurile se întâmplă în funcție de cum are intrare mafia imobiliară mai bună sau mai puțin bună. Eu îl cred pe președintele Nicușor Dan care, la lansarea candidaturii mele, a spus ”mafia imobiliară a găsit teren fertil la sectoare”.

Îl cred pentru că m-am plimbat prin tot Bucureștiul, am avut dialoguri peste tot. Bine, sunt bucureștean din 1981, dar știți cum e, viața de zi cu zi are anumite trasee.

Dar am mers și în zona Metalurgiei și am văzut cum trăiesc oamenii ghetoizat, am văzut și blocăraia construită în Sectorul 6 în zona dezvoltată de Exigent… E o autorizație de construire pe care dl Ciucu a semnat-o pentru faza 5 a acestui proiect, pe care a pus-o pe ordinea de zi a Consiliului. Dânsul poate explica mai bine, dar eu observ cum trăiesc oamenii de acolo și faptul că nu arată și nu se simte ca un loc care are grijă de normele de urbanism”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Acesta a precizat apoi că mafia imobiliară a acționat nu doar în sectoarele 4 și 6, unde sunt primari contracandidații săi: „A fost sălbăticie în întreg orașul”.

