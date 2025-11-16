Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a dat asigurări că dacă va câștiga alegerile, asupra cărora s-au pronunțat bucureștenii anul trecut. Acesta a criticat modul în care sunt împărțiți acum banii între Primăria Generală și Primăriile de sector, susținând că el crede „într-un singur oraș, cu un singur buget metropolitan”.

Totodată, Drulă i-a criticat pe contracandidați săi, primarii de sectoare Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pentru că „l-au călcat în picioare pe primarul Nicușor Dan și n-au scăpat nicio ocazie să constate ipocrit cum „Primăria Generală nu face”, deși știau că nu POATE face, că îi ia Guvernul din ce în ce mai mulți bani în fiecare an și că gâfâie la limita falimentului”.

Cum i-a criticat Drulă pe contracandidații săi

„ANAPODA. Așa e aranjat, administrativ, orașul nostru. Sectoarele iau banii mulți de la Guvern și sunt la putere. Capitala gâfâie la limita incapacității de plată, mai săracă în fiecare an.

O știu toți, dar puțin le pasă. Să fie ceva de mâncare la partid, o felie, ceva. În rest, orașul, coerența dezvoltării lui, ducă-se.

Băluță și Ciucu l-au călcat în picioare pe primarul Nicușor Dan și n-au scăpat nicio ocazie să constate ipocrit cum „Primăria Generală nu face”, deși știau că nu POATE face, că îi ia Guvernul din ce în ce mai mulți bani în fiecare an și că gâfâie la limita falimentului.

Din exasperare a propus Nicușor Dan referendumul pe buget. Ca să treacă peste PSD și PNL și să meargă direct la bucureșteni. Care i-au dat dreptate și au votat buget unic metropolitan.

Și Băluță, și Ciucu – ambii s-au opus referendumului. Amândoi vor să păstrăm modelul de 7 orașe într-unul singur. Cu orașul central din ce în ce mai slab și firav și puterea primarului de sector din ce în ce mai mare. Exact modelul propus și impus Bucureștiului de partidele din care fac parte”, a scris, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Ce viziune are Drulă privind bugetul Capitalei

„Eu cred într-un singur oraș. Cu un singur buget metropolitan. În care punem întâi toate și obligațiile financiare ALE ORAȘULUI și apoi, din ce rămâne, se fac bugetele pentru funcțiunile DELEGATE ale sectoarelor.

Nenorocirea lui Adrian Năstase cu 7 orașe este din păcate desăvârșită de lupii tineri ai unei noi generații care, încântați și hrăniți cu bugete mari de guvern, nu mai văd dincolo de o iluzorie popularitate de moment. Niciun parc, oricât de dichisit, și niciun zid de luminițe nu pot înlocui dezvoltarea coerentă a unui oraș.

Victimele acestei viziuni de fărâmițare și nimicire sunt bucureștenii. Consecințele sunt concrete: crapă termoficarea, ne sufocă , sar tramvaiele de pe șine, se degradează fibra orașului ruptă între 7 viziuni de pavele, led-uri și „mobilier” urban.

Pe 7 decembrie putem alege o altă viziune. Numai voi, bucureștenii, puteți da semnalul că vrem un singur oraș, că vrem referendumurile , că punem proiectele mari înaintea brizbrizurilor. Că putem să ținem orașul nostru departe de tentaculele partidelor care i-au făcut atâta rău.

Că putem împreună să mergem pe drumul onest”, a mai susținut Cătălin Drulă.