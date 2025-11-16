B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Drulă: „Sectoarele iau banii mulți de la Guvern, iar Capitala gâfâie la limita incapacității de plată. Eu cred într-un singur oraș, cu un singur buget metropolitan” / Critici pentru contracandidați

Drulă: „Sectoarele iau banii mulți de la Guvern, iar Capitala gâfâie la limita incapacității de plată. Eu cred într-un singur oraș, cu un singur buget metropolitan” / Critici pentru contracandidați

Traian Avarvarei
16 nov. 2025, 17:49
Drulă: „Sectoarele iau banii mulți de la Guvern, iar Capitala gâfâie la limita incapacității de plată. Eu cred într-un singur oraș, cu un singur buget metropolitan” / Critici pentru contracandidați
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Cum i-a criticat Drulă pe contracandidații săi
  2. Ce viziune are Drulă privind bugetul Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a dat asigurări că dacă va câștiga alegerile, va implementa referendumurile asupra cărora s-au pronunțat bucureștenii anul trecut. Acesta a criticat modul în care sunt împărțiți acum banii între Primăria Generală și Primăriile de sector, susținând că el crede „într-un singur oraș, cu un singur buget metropolitan”.

Totodată, Drulă i-a criticat pe contracandidați săi, primarii de sectoare Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, pentru că „l-au călcat în picioare pe primarul Nicușor Dan și n-au scăpat nicio ocazie să constate ipocrit cum „Primăria Generală nu face”, deși știau că nu POATE face, că îi ia Guvernul din ce în ce mai mulți bani în fiecare an și că gâfâie la limita falimentului”.

Cum i-a criticat Drulă pe contracandidații săi

„ANAPODA. Așa e aranjat, administrativ, orașul nostru. Sectoarele iau banii mulți de la Guvern și sunt la putere. Capitala gâfâie la limita incapacității de plată, mai săracă în fiecare an.

O știu toți, dar puțin le pasă. Să fie ceva de mâncare la partid, o felie, ceva. În rest, orașul, coerența dezvoltării lui, ducă-se.

Băluță și Ciucu l-au călcat în picioare pe primarul Nicușor Dan și n-au scăpat nicio ocazie să constate ipocrit cum „Primăria Generală nu face”, deși știau că nu POATE face, că îi ia Guvernul din ce în ce mai mulți bani în fiecare an și că gâfâie la limita falimentului.

Din exasperare a propus Nicușor Dan referendumul pe buget. Ca să treacă peste PSD și PNL și să meargă direct la bucureșteni. Care i-au dat dreptate și au votat buget unic metropolitan.

Și Băluță, și Ciucu – ambii s-au opus referendumului. Amândoi vor să păstrăm modelul de 7 orașe într-unul singur. Cu orașul central din ce în ce mai slab și firav și puterea primarului de sector din ce în ce mai mare. Exact modelul propus și impus Bucureștiului de partidele din care fac parte”, a scris, pe Facebook, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Ce viziune are Drulă privind bugetul Capitalei

„Eu cred într-un singur oraș. Cu un singur buget metropolitan. În care punem întâi toate prioritățile, proiectele și obligațiile financiare ALE ORAȘULUI și apoi, din ce rămâne, se fac bugetele pentru funcțiunile DELEGATE ale sectoarelor.

Nenorocirea lui Adrian Năstase cu 7 orașe este din păcate desăvârșită de lupii tineri ai unei noi generații care, încântați și hrăniți cu bugete mari de guvern, nu mai văd dincolo de o iluzorie popularitate de moment. Niciun parc, oricât de dichisit, și niciun zid de luminițe nu pot înlocui dezvoltarea coerentă a unui oraș.

Victimele acestei viziuni de fărâmițare și nimicire sunt bucureștenii. Consecințele sunt concrete: crapă termoficarea, ne sufocă traficul, sar tramvaiele de pe șine, se degradează fibra orașului ruptă între 7 viziuni de pavele, led-uri și „mobilier” urban.

Pe 7 decembrie putem alege o altă viziune. Numai voi, bucureștenii, puteți da semnalul că vrem un singur oraș, că vrem referendumurile implementate acum, că punem proiectele mari înaintea brizbrizurilor. Că putem să ținem orașul nostru departe de tentaculele partidelor care i-au făcut atâta rău.

Că putem împreună să mergem pe drumul onest”, a mai susținut Cătălin Drulă.

Tags:
Citește și...
Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. Sper să nu demisioneze
Politică
Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. Sper să nu demisioneze
Ciprian Ciucu: „BEM mi-a validat candidatura. Mergem mai departe împreună!” (FOTO)
Politică
Ciprian Ciucu: „BEM mi-a validat candidatura. Mergem mai departe împreună!” (FOTO)
De ce nu avem alegeri pentru primari în 2 tururi. Ciucu: „Pentru că PNL este într-o coaliție, iar în Parlament are doar 15%. De ce nu au dat OUG USR și PSD” / Ce spune despre cel mai recent sondaj
Politică
De ce nu avem alegeri pentru primari în 2 tururi. Ciucu: „Pentru că PNL este într-o coaliție, iar în Parlament are doar 15%. De ce nu au dat OUG USR și PSD” / Ce spune despre cel mai recent sondaj
Cătălin Drulă, experiment în București: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, experiment în București: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează” (VIDEO)
Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)
Politică
Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)
Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
Politică
Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
Politică
Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
MAI: „Asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România și Turcia”
Politică
MAI: „Asigurarea unei securități sporite la Marea Neagră reprezintă o prioritate strategică pentru România și Turcia”
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat dacă va restricționa dramatic accesul auto în centrul Capitalei și care este soluția pentru a rezolva problema traficului (VIDEO)
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu: „Asta mă ține pe mine treaz noaptea și coșmarul meu de aici vine” (VIDEO)
Politică
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului, potrivit lui Ciprian Ciucu: „Asta mă ține pe mine treaz noaptea și coșmarul meu de aici vine” (VIDEO)
Ultima oră
18:23 - Gigi Becali, vehement după meciul Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
17:29 - Cerșetorii români terorizează un cartier din Munchen. „E cu adevărat îngrozitor”
16:56 - Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Unde s-a blocat proiectul de lege
16:22 - Un polițist de 24 de ani, angajat al IPJ Giurgiu, a fost găsit împușcat în cap
15:58 - Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus
Catalin Drula
15:46 - Ciprian Ciucu va susține o conferință de presă luni, transmisă live pe Facebook
15:15 - Jorge: „Pentru mine era o teroare”. Ce a învățat de la părinții lui
14:57 - Ministrul german, discutii despre Bucuresti cu primarul Ciprian Ciucu
14:43 - Tragedie în Galați: o adolescentă de 17 ani a fost găsită strangulată. Iată ce s-a întâmplat
14:02 - Ludovic Orban despre USR: „Abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”