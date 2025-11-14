B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD

Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD

Adrian A
14 nov. 2025, 15:07
Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD
Sursa Foto: Facebook/Cătălin Drulă

Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac și pune PSD-ul la zid. Cătălin Drulă acuză că social-democrații inventează investiții și cifre care să îl pună pe candidatul lor la București într-o lumină bună.

Cătălin Drulă, atac la PSD

„A mințit. Minte. Așa fac pesediștii în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, o face și el la Sectorul 4. Toată comunicarea acestui domn e o butaforie, ca o fântână cântătoare.”, își începe Cătălin Drulă acuzațiile.
Candidatul USR susține că PSD scoate din burtă investiții pe care nu le-a făcut cu banii Primăriei Sectorului 4, ci cu bani de la bugetul de stat.
„Și-a trecut aproape 5 miliarde de lei în buget din PNDL/Anghel Saligny care nu există în execuție, nici ca venituri, nici cheltuieli. Sunt doar pe hârtie, doar din pix.
Între timp, acumulează datorii și lasă facturi neplătite. Doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi. Enorm.
“90% fonduri europene”. O afirmație 90% fake. PNDL/Saligny sunt fonduri de la bugetul de stat, nu europene – și oricum nu există în realitate. Nu le-a investit, nu le-a cheltuit, nu le-a primit de la guvern.
Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților. În timp ce ne zâmbește pe zeci de milioane de pe toate gardurile, clanurile care mutilează orașul își freacă mâinile.
Bucureștiul trebuie să continue pe drumul onest. Fără pesedism.”, scrie candidatul USR la Primăria Capitalei.
Cătălin Drulă este recunoscut pentru faptul că și-a dorit mult un candidat unic PNL-USR, însă liderii Coaliției au căzut de acord ca fiecare partid să aibă propriul candidat.
Tags:
Citește și...
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Politică
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
Politică
Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
Politică
Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
Politică
Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
Cătălin Drulă povestește despre începuturile lui în antreprenoriat. Primul eșec și primul succes (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă povestește despre începuturile lui în antreprenoriat. Primul eșec și primul succes (VIDEO)
Cătălin Drulă pune presiune pe Guvern: „Trebuie să dea 5 miliarde de lei Bucureștiului” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă pune presiune pe Guvern: „Trebuie să dea 5 miliarde de lei Bucureștiului” (VIDEO)
Noul proiect pe pensiile magistraților, depus săptămâna viitoare. Bolojan aruncă responsabilitatea în curtea CSM (VIDEO)
Politică
Noul proiect pe pensiile magistraților, depus săptămâna viitoare. Bolojan aruncă responsabilitatea în curtea CSM (VIDEO)
Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
Politică
Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
Politică
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
Ultima oră
16:32 - Viziunea artistică a lui Brâncuși prinde viață! Comori ascunse dezvăluite într-un caiet cu 39 de schițe, descoperit după un secol în Olanda
16:17 - Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
15:58 - Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
15:56 - Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
15:40 - Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
Catalin Drula
15:34 - Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani după anestezie. Ce s-a descoperit în urma autopsiei și ce au dezvăluit părinții copilului
15:17 - Poluarea aerului crește riscul de infarct. Concluziile unui studiu medical
14:56 - Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
14:55 - Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
14:45 - Lovitură pentru rețeaua Bogos. Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Trei inculpați vor fi arestați