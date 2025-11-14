Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD

Candidatul USR la Primăria Capitalei iese la atac și pune PSD-ul la zid. Cătălin Drulă acuză că social-democrații inventează investiții și cifre care să îl pună pe candidatul lor la București într-o lumină bună.

Cătălin Drulă, atac la PSD

„A mințit. Minte. Așa fac pesediștii în timp ce falimentează bugete, a făcut-o Ciolacu cu România, o face și el la Sectorul 4. Toată comunicarea acestui domn e o butaforie, ca o fântână cântătoare.”, își începe Cătălin Drulă acuzațiile.

Candidatul USR susține că PSD scoate din burtă investiții pe care nu le-a făcut cu banii Primăriei Sectorului 4, ci cu bani de la bugetul de stat.

„Și-a trecut aproape 5 miliarde de lei în buget din PNDL/Anghel Saligny care nu există în execuție, nici ca venituri, nici cheltuieli. Sunt doar pe hârtie, doar din pix. Între timp, acumulează datorii și lasă facturi neplătite. Doar pe 2025, Sectorul 4 va plăti 100 de milioane de lei dobânzi. Enorm. “90% fonduri europene”. O afirmație 90% fake. PNDL/Saligny sunt fonduri de la bugetul de stat, nu europene – și oricum nu există în realitate. Nu le-a investit, nu le-a cheltuit, nu le-a primit de la guvern. Totul e fake la PSD-istul de la S4. Cere cu disperare respect, obsesia mafioților. În timp ce ne zâmbește pe zeci de milioane de pe toate gardurile, clanurile care mutilează orașul își freacă mâinile. Bucureștiul trebuie să continue pe drumul onest. Fără pesedism.”, scrie candidatul USR la Primăria Capitalei.