Cătălin Drulă: Marcel Ciolacu trebuie să-și țină hienele în lesă. PSD folosește instituțiile statului să-i atace pe primarii USR

Cătălin Drulă, președintele USR, îl acuză pe premierul Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, că-și ia statul pe nume propriu, iar PSD-ul de acțiuni mafiote. El a dat drept exemplu situația în care se găsește Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1, ”pedepsită” după ce a făcut mai multe dezvăluiri despre Horia Constantinescu, președintele ANPC și un apropiat de PSD.

Acuzațiile lansate de Clotilde Armand și cum s-a apărat Horia Constantinescu

Clotilde Armand afirmase că două dintre din Parcul Herăstrău, care deranjează teribil locuitorii din zonă, plătesc chirii consistente unei firme care a patronată chiar de Horia Constantinescu. E și motivul, spune ea, pentru care aceste cluburi nu sunt controlate de autorități.

„Am văzut că s-au stârnit multe reacții după ce am suspendat activitatea în cazul a nouă terase și baruri din Herăstrău și de pe Calea Victoriei, care dădeau muzica la maxim în week-end-uri. (…) It Cucina și Kayo sunt două dintre cluburile pentru care am avut nenumărate reclamații, dar instituțiile statului nu le-au controlat, ca și cum nu ar exista. Există o explicație, pe care ne-ar putea-o oferi chiar domnul premier Marcel Ciolacu. Ambele cluburi plătesc o chirie frumoasă, mii de euro/ lună, către firma fondată de unul dintre oamenii de bază ai PSD, Horia Constantinescu. Vorbim de președintele ANPC, chiar cel care ar trebui să controleze aceste cluburi.

Societatea Rodrag Trade Co SRL a fost înființată de Horia Constantinescu, și l-a avut asociat, la un moment dat, pe finul lui, Andrei Năstase, fiul fostului premier Adrian Năstase. În februarie 2006, Rodrag Trade Co SRL a cumpărat la un preț modest, de la administrația PSD a Sectorului 1, spațiul în care își desfășoară activitatea în prezent It Cucina și l-a extins (S+P+ Terasă), în 2010, în baza unei autorizații date lejer de administrația locală. În cazul locației clubului Kayo, situația s-a rezolvat mai ușor, Rodrag Trade Co SRL a concesionat imobilul cu structură de ponton de la ALPAB, în aprilie 2014, în timpul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu.

Treptat, Rodrag Trade Co SRL a fost transferată unui offshore din Panama, și-a mutat sediul din strada Nordului în Dana 13 din Portul Constanța, iar administrator este soția lui Horia Constantinescu. Câte controale credeți că a făcut Horia Constantinescu la It Cucina și Kayo? Aștept replica de la Marcel Ciolacu”, a scris Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1, într-o postare pe Facebook.

În schimb, Horia Constantinescu că ANPC a făcut controale încrucișate la restaurantele în cauză: „ANPC a făcut în această vară controale la aceste restaurante, iar acțiunile de control s-au făcut împreună cu reprezentanții altor autorități de la structuri sanitar-veterinare, tocmai ca să nu existe suspiciuni”. El a mai afirmat că „abordarea lui Clotilde Armand este jenantă” și că ea ar trebui să se preocupe mai degrabă de „locurile de joacă, de gestionarea deșeurilor care pun în pericol real cetățenii”.

Drulă îl acuză pe liderul PSD că se folosește de instituțiile statului pentru a ataca primarii USR

Acesta este contextul în care Cătălin Drulă, președintele USR, l-a acuzat pe premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, că se folosește de instituțiile controlate de PSD-iști pentru a-i hărțui pe primarii USR.

„Marcel Ciolacu crede că și-a luat statul pe nume propriu. Astăzi avem un nou exemplu: Horia Constantinescu, șeful ANPC, nașul de cununie al lui Andrei Năstase (fiul cel mare al lui Adrian Năstase), omul de încredere al lui Liviu Dragnea”, a transmis USR, printr-

Partidul a prezentat apoi cronologia a ceea ce numește „o acțiune mafiotă care are PSD scris pe ea”:

++ Pe 10 octombrie 2023, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, dezvăluia că o parte din încasările teraselor și cluburilor din Herăstrău închise din cauza zgomotului ajungeau în conturile unui offshore din Panama, controlat de familia lui Horia Constantinescu.

++ Pe 11 octombrie 2023, Horia Constantinescu și-a trimis garda ANPC în control la locurile de joacă din Sectorul 1 să găsească „ceva-orice” la Clotilde Armand.

++ Pe 16 octombrie 2023, ANPC a închis 89 de locuri de joacă din Sectorul 1. Pentru că nu au găsit nimic în neregulă au invocat o serie de motive, cum ar fi chipurile vopsea tocită sau șuruburi aparent insuficient înfiletate sau că tartanul ar avea denivelări.

„Marcel Ciolacu trebuie să-și țină hienele în lesă. Funcția de premier nu este un cec în alb pentru abuz de putere. Un șef la ANPC cu afaceri dubioase și interese obscure peste tot în jurul lui trebuie dat afară imediat. Clotilde Armand se luptă pentru binele comunității din Sectorul 1 cu o mafie brutală: de la patroni de cluburi până la operatori de salubritate – toți au legături la partid. Și va continua în ciuda eforturilor lui Ciolacu de a o împiedica”, a transmis, în acest context, Cătălin Drulă, președintele USR.