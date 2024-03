Cătălin Drulă: “Nu dețin acțiuni la nicio companie canadiană. Este o intoxicare pe care am dezmințit-o” (VIDEO)

Președintele USR, Cătălin Drulă, a negat luni informația potrivit căreia ar deține acțiuni la compania canadiană Gabriel Resources. Acesta a declarat într-o conferință de presă, la Parlament, că în procesul privind Roșia Montană au câștigat românii:

Cătălin Drulă, după ce USR a făcut reclamații la DNA și la Bursa din Toronto

“Au câștigat de data aceasta cetățenii, așa vor câtiga și la vot. Au o opțiune cinstită, onestă, profesionistă, de care lor (PSD-PNL, n.r) le e frică, care se numește USR și Dreapta Unită”.

Cătălin Drulă a catalogat drept intoxicări speculațiile că ar avea acțiuni la Gabriel Resources:

“Nu dețin acțiuni la nicio companie canadiană. Este o intoxicare pe care am dezmințit-o printr-un comunicat de presă care a fost trimis tuturor redacțiilor. Nu dețin acțiuni nici direct, nici indirect, nici nu am deținut vreodată la Gabriel Resources. E vorba despre o intoxicare venită din partea departamentului de comunicare la PSD, care din păcate și nu înțeleg de ce a fost preluată de anumite organe de presă”.

Declarațiile lui Cătălin Drulă au loc în contextul în care Uniunea Salvați România a sesizat Bursa din Toronto și va sesiza și DNA, reclamând că premierul Marcel Ciolacu a manipulat piața de capital prin declarațiile sale, în condițiile în care acțiunile Gabriel Resources și-au dublat prețul începând cu 31 ianuarie.

Ce spune premierul Ciolacu despre acuzațiile USR

La rândul său premierul Marcel Ciolacu acuzațiile:

„Ce Bursă? Eu ca şi prim-ministru de câte ori am avut intervenţii pe acest proces am spus că românii vor cunoaşte adevărul. Nu am dat nicio informaţie, niciun document din Guvernul României, nu am dat de niciune nicio motivare care să influenţeze acest proces. Am spus foarte clar că toate documentele vor fi puse la dispoziţia presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce Bursă vorbim, eu joc la Bursă?.”