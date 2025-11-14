Cătălin Drulă pune presiune pe Guvern: „Trebuie să dea 5 miliarde de lei Bucureștiului” (VIDEO)

Candidatul USR la Primăria Capitalei pune presiune pe Guvern. Bucureștiul trebuie să primească între 3 și 5 miliarde de lei anual de la Guvern. Bani care nu se dau, deși sunt ai bucureștenilor, acuză Cătălin Drulă.

Cum stau banii Bucureștiului la Guvern. Acuzațiile lui Drulă

Cătălin Drulă spune că e doar o chestiune de voință în birourile de la Guvern pentru că Bucureștiul să primească banii. Însă nu se mișcă nimic.

„Termoficare, transport, linii de metrou, de tramvai, regerare urbană pe zone mari, spații verzi, parcuri. Toate acestea sunt văduvite. Nu mai prin pixul Guvernului pierdem 3 miliarde de lei, anual. Nicușor Dan spunea că suma e chiar mai mare pentru Primăria Capitalei, în jur de 5 miliarde de lei care ar trebui să vină de la Guvern.”, acuză candidatul USR la Primăria Capitalei.

Pe lângă Guvern, Cătălin Drulă a adus din nou aminte colegilor din Coaliție că au în Parlament proiectul de implementare a referendumului pentru Capitală.

„Pe vorbe, toate partidele politice au spus că susțin referendumul propus de Nicușor Dan. Acum au obligația să pună aceste afirmații în practică. Am cerut procedură de urgență în Parlament pentru acest proiect de lege și cer tuturor forțelor politice să adoptăm acest proiect până la alegerile din 7 decembrie, astfel încât bugetul pe 2026 să se facă deja pe noile reguli.”, declară candidatul USR la Primăria Generală.

Cătălin Drulă a depus încă de acum trei săptămâni un proiect de implementare a referendumului pentru care au votat bucureștenii, în Parlament. Însă până acum parlamentarii au omis să îl treacă pe ordinea de zi. E adevărat că se ascund după pixul lui șeful Consiliului Legislativ, care trebuie să dea aviz, dar nu îl dă.