B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă pune presiune pe Guvern: „Trebuie să dea 5 miliarde de lei Bucureștiului” (VIDEO)

Cătălin Drulă pune presiune pe Guvern: „Trebuie să dea 5 miliarde de lei Bucureștiului” (VIDEO)

Adrian A
14 nov. 2025, 14:00
Cătălin Drulă pune presiune pe Guvern: Trebuie să dea 5 miliarde de lei Bucureștiului (VIDEO)

Candidatul USR la Primăria Capitalei pune presiune pe Guvern. Bucureștiul trebuie să primească între 3 și 5 miliarde de lei anual de la Guvern. Bani care nu se dau, deși sunt ai bucureștenilor, acuză Cătălin Drulă.

Cum stau banii Bucureștiului la Guvern. Acuzațiile lui Drulă

Cătălin Drulă spune că e doar o chestiune de voință în birourile de la Guvern pentru că Bucureștiul să primească banii. Însă nu se mișcă nimic.

„Termoficare, transport, linii de metrou, de tramvai, regerare urbană pe zone mari, spații verzi, parcuri. Toate acestea sunt văduvite. Nu mai prin pixul Guvernului pierdem 3 miliarde de lei, anual. Nicușor Dan spunea că suma e chiar mai mare pentru Primăria Capitalei, în jur de 5 miliarde de lei care ar trebui să vină de la Guvern.”, acuză candidatul USR la Primăria Capitalei.

Pe lângă Guvern, Cătălin Drulă a adus din nou aminte colegilor din Coaliție că au în Parlament proiectul de implementare a referendumului pentru Capitală.

„Pe vorbe, toate partidele politice au spus că susțin referendumul propus de Nicușor Dan. Acum au obligația să pună aceste afirmații în practică. Am cerut procedură de urgență în Parlament pentru acest proiect de lege și cer tuturor forțelor politice să adoptăm acest proiect până la alegerile din 7 decembrie, astfel încât bugetul pe 2026 să se facă deja pe noile reguli.”, declară candidatul USR la Primăria Generală.

Cătălin Drulă a depus încă de acum trei săptămâni un proiect de implementare a referendumului pentru care au votat bucureștenii, în Parlament. Însă până acum parlamentarii au omis să îl treacă pe ordinea de zi. E adevărat că se ascund după pixul lui Florin Iordache, șeful Consiliului Legislativ, care trebuie să dea aviz, dar nu îl dă.

Tags:
Citește și...
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Politică
Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Politică
Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
Politică
Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
Politică
Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD
Politică
Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD
Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
Politică
Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
Cătălin Drulă povestește despre începuturile lui în antreprenoriat. Primul eșec și primul succes (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă povestește despre începuturile lui în antreprenoriat. Primul eșec și primul succes (VIDEO)
Noul proiect pe pensiile magistraților, depus săptămâna viitoare. Bolojan aruncă responsabilitatea în curtea CSM (VIDEO)
Politică
Noul proiect pe pensiile magistraților, depus săptămâna viitoare. Bolojan aruncă responsabilitatea în curtea CSM (VIDEO)
Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
Politică
Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
Politică
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
Ultima oră
16:17 - Nicio instituție nu scapă: Concedieri masive, anunțate de Ilie Bolojan. Câți bugetari ar urma să fie dați afară: „De la 1 ianuarie se va începe”
15:58 - Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)
15:56 - Guvernul amână bugetul pe 2026. Discuțiile încep în prima parte a lui decembrie
15:40 - Se rupe Coaliția după alegerile din București? Ciucu: Înseamnă că ne-a prostit (VIDEO)
15:34 - Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani după anestezie. Ce s-a descoperit în urma autopsiei și ce au dezvăluit părinții copilului
Catalin Drula
15:17 - Poluarea aerului crește riscul de infarct. Concluziile unui studiu medical
15:07 - Cătălin Drulă iese la atac. Acuzații dure pentru PSD
14:56 - Paula Chirilă, despre primul său rol într-o comedie SF: „O femeie cu gura mare, dar cu inima și mai mare”. Iată despre ce este vorba
14:55 - Cum vede Cătălin Drulă modernizarea zonei Prelungirea Ghencea: Candidatul USR la Primăria Capitalei a răspuns la cele 8 întrebări ale cetățenilor
14:45 - Lovitură pentru rețeaua Bogos. Judecătorii au admis contestația DNA în dosarul rezerviștilor SRI și SIE. Trei inculpați vor fi arestați