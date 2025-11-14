B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă

Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă

Adrian A
14 nov. 2025, 12:53
Referendumul pentru București, blocat de Florin altă întrebare Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă
Florin Iordache. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală, a depus încă de acum trei săptămâni un proiect de implementare a referendumului pentru București, în Parlament. Însă e blocat de Florin Iordache.

Referendumul pe București, blocat de Iordache „altă întrebare”

PSD trage de timp pentru implementarea referendumului pentru București, votat în noiembrie anul trecut, acuză Cătălin Drulă. Și asta prin mâna lui Florin Iordache, cel care conduce Consiliul Legislativ.

„Îl mai țineți minte pe pesedistul Florin Iordache? Altă întrebare? Știați că legea pe implementarea referendumului stă după avizul Consiliului Legislativ pe care îl conduce domnul?
Ce ziceți, se va mișca domnul Iordache ca la OUG 13, când pentru Grindeanu a scos toate avizele până noaptea târziu? Sau va aștepta până în 26 noiembrie, la limita termenului, ca să blocheze legea cât mai mult?
PSD a creat prin Adrian Năstase în 2001 acest dezastru de sistem cu bugetele sectoarelor. Răul pe care l-au făcut Bucureștiului este enorm și continuă.
Orașul are nevoie de implementarea referendumului acum. Bugetul unic metropolitan este singura cale prin care să rezolvăm problemele mari: transport, termoficare, regenerare urbană.”, scrie Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Ce au votat bucureștenii la referendum

Cătălin Drulă se referă la două întrebări din referendumul votat de bucureșteni pe 24 noiembrie anul trecut.

„Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?” și „Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”

La ambele, două treimi dintre bucureșteni au răspuns „DA„. De asemenea, referendumul a fost validat pentru că la urne au venit peste 30% dintre bucureșteni, procent care reprezintă pragul de validare.

Însă, proiectul pentru implementarea referendumului pentru București s-a blocat în Parlament, în sertarele lui Florin Iordache.

Tags:
Citește și...
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
Politică
Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
Politică
De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
Politică
Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri
Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Politică
Proiectul social al lui Ciprian Ciucu, Banca Locală de Alimente, premiat la Madrid
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Politică
Bolojan confirmă eșecul negocierilor pe tema pensiilor speciale. Concluziile premierului după medierea de la Cotroceni
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Politică
Bolojan: „Să știți că, după poziția de premier, cred că cea mai dificilă poziție în administrația din România este cea de primar general al Capitalei”
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Politică
Ilie Bolojan: „Am avut grijă ca în toți acești ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor”
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Politică
Tensiuni între PNL și USR în campania pentru Capitală. Cum răspunde Ciprian Ciucu criticilor venite de la Dominic Fritz
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
Politică
Ministrul Dezvoltării anunță cum vor fi reduse posturile din primării și ministere: „Am propus o frână de 20%”
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
Politică
CTP, după consultările eșuate de la Cotroceni pe tema pensiilor speciale: “Magistrații negociază ca Putin. Ori facem cum vreau eu ori facem cum vreau eu. Au cărți în mână de jucat. Eu nu văd nicio rezolvare” (VIDEO)
Ultima oră
13:23 - Vești proaste pentru economie. BNR menține estimările pentru inflație la 9,3%
12:57 - O influenceriță a refuzat participarea la „Survivor”: „Limitele mele sunt pe lângă București”/„Poate sunt eu sclifosită!”
12:43 - Mersul trenurilor Bucureşti Nord – Aeroportul Otopeni, modificat. CFR anunță lucrări la instalațiile feroviare
12:23 - Babs, detalii neștiute despre jaful din casa lui Dorian Popa: „Au intrat peste mine trei bărbați, în timp ce eram la duș”
12:20 - O statuie pentru Messi pe Camp Nou. Președintele Barcelonei îl vrea pe argentinian înapoi
Catalin Drula
12:11 - Premierul Bolojan: „Ciprian Ciucu cel mai bun candidat pe care îl puteam propune bucureștenilor”
11:46 - UE accelerează eliminarea scutirii de taxe pentru coletele mici din China
11:42 - De ce l-a adus la Cotroceni Nicușor Dan pe Vlad Voiculescu. Ce se pregătește pentru penalul Voiculescu
11:28 - Suporter agresat de un agent de pază la un meci de handbal. Autoritățile au deschis dosar penal (VIDEO)
11:01 - Reguli noi la comunicarea amenzilor. Proiect legislativ care modifică radical actualele proceduri