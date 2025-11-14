Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală, a depus încă de acum trei săptămâni un proiect de implementare a referendumului pentru București, în Parlament. Însă e blocat de Florin Iordache.

Referendumul pe București, blocat de Iordache „altă întrebare”

PSD trage de timp pentru implementarea referendumului pentru București, votat în noiembrie anul trecut, acuză Cătălin Drulă. Și asta prin mâna lui Florin Iordache, cel care conduce Consiliul Legislativ.

„Îl mai țineți minte pe pesedistul Florin Iordache? Altă întrebare? Știați că legea pe implementarea referendumului stă după avizul Consiliului Legislativ pe care îl conduce domnul?

Ce ziceți, se va mișca domnul Iordache ca la OUG 13, când pentru Grindeanu a scos toate avizele până noaptea târziu? Sau va aștepta până în 26 noiembrie, la limita termenului, ca să blocheze legea cât mai mult?

PSD a creat prin Adrian Năstase în 2001 acest dezastru de sistem cu bugetele sectoarelor. Răul pe care l-au făcut Bucureștiului este enorm și continuă. Orașul are nevoie de implementarea referendumului acum. Bugetul unic metropolitan este singura cale prin care să rezolvăm problemele mari: transport, termoficare, regenerare urbană.”, scrie Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei.

Ce au votat bucureștenii la referendum

se referă la două întrebări din referendumul votat de bucureșteni pe 24 noiembrie anul trecut.

„Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?” și „Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”

La ambele, două treimi dintre bucureșteni au răspuns „ „. De asemenea, referendumul a fost validat pentru că la urne au venit peste 30% dintre bucureșteni, procent care reprezintă pragul de validare.

Însă, proiectul pentru implementarea referendumului pentru București s-a blocat în Parlament, în sertarele lui Florin Iordache.