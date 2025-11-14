Referendumul pentru București, blocat de Florin „altă întrebare” Iordache. Avertismentul lui Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Generală, a depus încă de acum trei săptămâni un proiect de implementare a referendumului pentru București, în Parlament. Însă e blocat de Florin Iordache.
PSD trage de timp pentru implementarea referendumului pentru București, votat în noiembrie anul trecut, acuză Cătălin Drulă. Și asta prin mâna lui Florin Iordache, cel care conduce Consiliul Legislativ.
Cătălin Drulă se referă la două întrebări din referendumul votat de bucureșteni pe 24 noiembrie anul trecut.
„Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?” și „Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?”
La ambele, două treimi dintre bucureșteni au răspuns „DA„. De asemenea, referendumul a fost validat pentru că la urne au venit peste 30% dintre bucureșteni, procent care reprezintă pragul de validare.
Însă, proiectul pentru implementarea referendumului pentru București s-a blocat în Parlament, în sertarele lui Florin Iordache.