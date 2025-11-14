Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a publicat diplomele de studii. A luat această decizie după ce a fost ținta unor acuzații și calomnii.

„Mafioții care vor să pună mâna pe oraș mi-au transformat povestea de studiu și muncă într-o calomnie securistică.

Evident că doare – nu sunt câine, sunt om, în ciuda poreclei pe care mi-au dat-o ei. Am familie, părinți, prieteni care văd zoaiele astea aruncate pe un om care le e drag. Dați mai departe povestea mea reală, să înfrângem minciuna și răul propagat de ei..”, a scris el pe .

Cătălin Drulă și-a publicat diplomele de studii. Ce studii are

Drulă a vrut să clarifice adevărul despre studiile și munca sa, subliniind că are o carieră transparentă și verificabilă.

Candidatul USR a evidențiat realizările sale, printre care:

Olimpic la informatică în liceu, cu premii naționale;

Absolvent al Universității din Toronto, cu bursă de merit și calificativ „high distinction”;

Experiență în startup-uri, inclusiv în Zipline, o companie care livrează produse medicale cu drone în zone greu accesibile.

“Am fost olimpic la informatică în liceu, cu premii la națională. Am absolvit Universitatea din Toronto cu bursă de merit și calificativ „high distinction”. Și am construit sisteme care ajută oameni – livrări medicale cu drone în zone greu accesibile”, a adăugat el.

Cătălin Drulă și-a publicat diplomele de studii. Ce spune despre acuzațiile aduse

Referitor la acuzațiile că ar fi făcut avere ilegal, Drulă a negat categoric:

„Mizeria care rula ieri pe mașina cu ecrane LED și răspândea minciuni despre mine voia să inducă ideea că am furat. Pentru acești securiști e imposibil să faci și bani cinstiți. Mii de bucureșteni au citit ’Cum a făcut 3 milioane Cătălin Drulă?’. Nu am făcut 3 milioane.

Provin dintr-o familie normală, am trecut greu prin anii ‘90, ca toată lumea, mai puțin securiștii care mă atacă azi. N-aș fi putut niciodată să studiez în Canada fără bursa oferită de universitatea din Toronto, familia mea nu avea astfel de posibilități.

De la 18 ani, de când am plecat la facultate, mi-am câștigat banii mei. Am lucrat ca asistent la cursuri, iar după facultate am lucrat pentru mai multe startup-uri, companii care pleacă de la o idee, ‘din garaj’.

Primele trei startup-uri nu au avut succes. Ultimul pentru care am lucrat, Zipline, da. A ajuns ceea ce numim ‘unicorn’. Startup-urile, la început de drum, le oferă angajaților mici părți din companie, acțiuni, pentru fidelizarea lor.

Am primit o mică părticică, acțiuni care s-au valorizat în timp. Zipline se ocupă de livrarea cu drone a produselor medicale în zone greu accesibile.

Aceasta este povestea ’averii lui Drulă’. Mulți dintre voi o știți. Dar scriu toate astea pentru miile de bucureșteni care au văzut acea mizerie plimbătoare prin oraș”, a continuat candidatul USR.

Când a intrat Cătălin Drulă în politică

De asemenea, a menționat implicarea sa civică și lupta pentru transparență și reformă:

„Când m-am întors acasă, în , m-am implicat civic. Am cofondat Asociația Pro Infrastructură, am intrat în politică după Colectiv, am arătat unde se pierd banii, am cerut transparență și am făcut la Ministerul Transporturilor în 8 luni mai mult decât alții în ani de zile.

Am fost atacat, înjurat, dar n-am fost niciodată cumpărat. De aici, mi-au spus și că nu sunt om, ci câine. Pentru ei, nu există să fii incoruptibil. Înseamnă să fii nebun, în logica lor.

Aceasta este povestea mea, pe scurt. CV-ul meu e public, verificabil și curat. Declarațiile mele de avere sunt publice din 2016 încoace în fiecare an”, a mai adăugat Drulă.

Ce mesaj a transmis Drulă bucureștenilor

În încheiere, Cătălin Drulă a făcut un apel la susținere și la încrederea în adevăr:

“Sunt tatăl a doi băieți și vreau să mă uit în ochii lor și să le spun că am făcut ce-a depins de mine să facem acest oraș mai bun.

Oricâte mizerii răspândesc securiștii de rit nou, oricâte contorsionări morale fac cei care le scuză acțiunile, eu sunt convins că adevărul va învinge”, a mai scris Drulă, în postarea de pe Facebook.