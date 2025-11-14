Se va taxa traficul în București? Răspunsul lui Cătălin Drulă (VIDEO)

În multe orașe din Europa, în ultimii ani, traficul a fost restricționat în centrul orașelor sau taxat suplimentar în funcție de emisiile pe care le emană vehiculele auto. Se va pune o taxă și în București?

Ce spune Cătălin Drulă despre o taxă pe traficul din București

Candidatul USR la Primăria București spune că nu vede oportună deocamdată o taxă pe traficul din București. Oamenii pot fi convinși și altfel să lase mașinile acasă, spune Cătălin Drulă. Și deja sunt parcările taxate, adaugă candidatul USR, care laudă ideea lui Nicușor Dan.

„Eu nu văd, în acest moment, iminentă o astfel de reformă. În primul rând trebuie să investești în transportul public, iar oamenii să își lase benevol mașinile acasă. Evident că sunt niște externalități negative sau pozitive.

De exemplu, la metrou e subvenție pentru că omul și-a lăsat mașina acasă și nu poluează aerul, dar parcarea costă pentru că ocupi 10 metri pătrați de spațiu public. Eu cred că politica cu parcările albastre introdusă în administrația Nicușor Dan e una foarte bună.“, a declarat, la DC News, Cătălin Drulă.

Drulă a criticat vehement taxarea mașinilor care nu sunt din București

De altfel, candidatul USR a criticat vehement și ideea de a pune o taxă pentru șoferii care nu sunt din București.

”Dacă ne referim la taxarea celor care sunt străini de loc, că asta e ideea, adică dacă au numere din alte părţi, aici, după părerea mea, e un populism dus în exces, în care, cumva trebuie găsit un duşman convenabil şi cine poate să fie duşmanul? În general este străinul.

Acum văd că nici măcar nu mai trebuie să fie străin de neam, poate să fie străin de număr de înmatriculare. Dacă scrie IF în loc de B, sau altceva, din cauza lui nu avem loc în trafic. Nu e aşa! Nu avem loc pentru că nu e loc, efectiv, pentru sutele de mii de maşini fără a eficientiza transportul public, fără a avea completate inelele de circulaţie.”, a afirmat .