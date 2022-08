Cătălin Manea (Partida Romilor): Trebuie să existe o evaluare obiectivă a miniștrilor și cei care n-au putut face față să-și asume nerealizările și să plece acasă (VIDEO)

Cătălin Manea, prim-vicepreședinte în Partida Romilor Pro-Europa și reprezentant al romilor în Parlamentul României, a declarat joi, pentru B1 TV, că miniștrii care nu au performat nu ar trebui să invoce nevoia de stabilitate în contextul crizelor multiple și războiului de la graniță pentru a rămâne în funcție, ci ar trebui pur și simplu să-și asume nerealizările și să plece acasă.

„E o chestiune care face cumva parte din registrul politic și care ne arată tuturor teama unor persoane care sunt în poziție de decizie de a-și pierde scaunul. Nu poți să invoci ca argument destabilizarea țării și să nu ții cont de incompentența sau de nerealizările tale din acea poziție, că ești ministrul Energiei sau Educației, să spunem. Nu știu dacă e cazul, am dat un exemplu.

Cu sigurnață țara nu va fi destabilizată. Eu cred că partidele care fac parte din actuala coaliție de guvernare au suficienți oameni – aș putea spune unii mai pregătiți, unii mai puțini pregătiți, eu sper să-i aleagă pe cei care sunt mai pregătiți – să-i înlocuiască pe cei care ar trebui evaluați.

Trebuie să fie o evaluare obiectivă și cei care n-au putut face față să-și asume nerealizările și să plece acasă”, a declarat Cătălin Manea, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Nevoia de stabilitate, invocată de miniștrii remaniabili

Declarația a fost făcut în contextul în care Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, criticat inclusiv de partenerii de guvernare de la PSD pentru modul în care și-a gestionat domeniul, a invocat nevoia de stabilitate în contextul iernii dificile care ne așteaptă.

„Eu cred că-mi fac treaba la minister şi am reuşit să punem energia României pe o direcţie bună. (…) ş pune o întrebare retorică: cine are, totuşi, interesul să schimbe un ministru al Energiei înainte de iarnă, când se apropie o iarnă complicată? Eu cred că nimeni nu are acest interes”,

La rândul său, Vasile Dîncu (PSD), ministrul Apărării, despre care există speculații că va fi remaniat, a avut „Știrile astea care apar pe surse, fără nicio sursă identificabilă, și care se repetă, când e vorba de ministrul Apărării și în timpul acestui război hibrid, au o anumită direcție, o anumită semnificație, pot fi înțelese. Încerci să dai senzația de nesiguranță, încerci să dai senzația că politica este greșită și că cineva a greșit în sistemul de apărare sau că nu funcționează apărarea”.